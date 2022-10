Share on Twitter

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Արամ Խաչատուրեանի մօտիկ բարեկամներէն եւ երկրպագուներէն մէկը` Երջանիկ Կարախանեանը, իր տան մէջ խնճոյք կը կազմակերպէր, ամէն անգամ որ երաժիշտը Երեւան կ՛այցելէր:

Խաչատուրեանը խորոված կը սիրէր: Անգամ մը ան Կարախանեանին կը զգուշացնէ, որ խորովածը նախօրօք չպատրաստէ:

– Այս անգամ կ՛ուզեմ Նորքի ձեր պարտէզին մէջ իմ ձեռքովս խորոված պատրաստել, եւ դուք կը տեսնէք, թէ ի՛նչ լաւն է իմ պատրաստածը:

Կարախանեանի տունը այդ օրը շատ արուեստագէտներ հաւաքած էին. մեծ երաժիշտը կը ժամանէ, կը կապէ Կարախանեանի կնոջ գոգնոցը եւ կ՛անցնի գործի: Բոլորը կը շրջապատեն Խաչատուրեանը եւ հետաքրքրութեամբ կը հետեւին անոր:

Այդ օրը Խաչատուրեանի պատրաստած խորովածը կը ճաշակեն` Լուսինէ Զաքարեանը, Խորէն Պալեանը, Սիլվա Կապուտիկեանը, Վերա Յակոբեանը, Գէորգ Աճեմեանը եւ այլ անուանի մտաւորականներ:

Կարախանեանի ընտանիքը գոգնոցը պահեր էր այն վիճակով, որ Խաչատուրեանը ձգեր էր խորովածի պատրաստութենէն ետք: Մինչեւ օրս գոգնոցին վրայ խորովածէն մնացած հետքեր կան:

Այս գոգնոցը, ինչպէս նաեւ երաժիշտին անձնական իրերուն մէկ մասը ցուցադրուած են երեւանեան տուն-թանգարանին մէջ, որ կը գտնուի Զարոբեան 3 հասցէի վրայ:

Աշխարհի Ամէնէն Գեղեցիկ Կինը

«Քիլինկ Էւա» ժապաւէնի աստղ Ճուտի Քոմերը ճանչցուած է որպէս աշխարհի ամէնէն գեղեցիկ կինը:

Գեղագիտութեան վիրաբուժ Ճուլիըն տը Սիլվան, որ իր ասպարէզին ճամբով միջազգային ճանաչում կը վայելէ, չափած է յայտնի աստղերու դէմքերու համամասնութիւնները` օգտագործելով Phi ոսկեայ յարաբերակցութիւնը, գնահատած է անոնց գեղեցկութիւնը եւ կազմած է ցանկ:

Վերլուծութեան ժամանակ պարզուած է, որ Ճուտի Քոմերի դիմագիծները 94,25 առ հարիւրով կը համապատասխանեն իտէալական չափանիշներուն:

Ցանկին երկրորդ դիրքը կը գրաւէ ամերիկացի դերասանուհի Զենտայան, երրորդը` դարձեալ ամերիկացի դերասանուհի Պելլա Հատիտը:

Ճուլիըն տը Սիլվայի կազմած ցանկին վրայ է նաեւ Քիմ Քարտաշեանը:

Նորաձեւութիւն

«Պալանսիակա»-ի Վերջին Նորաձեւ Պայուսակը

«Պալանսիակա» նորաձեւութեան տունը վաճառքի հանած է սահմանափակ քանակով կանացի ձեռքի պայուսակներու հաւաքածոյ մը:

Ձեռքի փոքրիկ պայուսակը, որ կը կոչուի «Hourglass small Handbag in Box with tape in yellow» ձեռքի գործ է` պատրաստուած Իտալիա: Անիկա պատրաստուած է հորթի մորթէ եւ կպչուն դեղին խէժերիզէ` վրան, արծաթեայ «B» տարբերանշանով: Պայուսակին արժէքը 3100 տոլար է:

Ստորեւ նկարին վրայ կը տեսնենք Քիմ Քարտաշեանը, ան յաճախ առաջին ներկայացնողը կ՛ըլլայ յայտնի վաճառանիշի պայուսակներուն եւ հագուստներուն: Այս տարի եւս Փարիզի նորաձեւութեան շաբթուան ընթացքին ան ներկայ գտնուեցաւ «Պալանսիակա»-ի աշնանային հաւաքածոյին ցուցադրութեան` փաթթուած դեղին եւ սեւ գոյներու համադրութեամբ կպչուն ժապաւէններով:

Գիտէ՞ք, Թէ…

10 վայրկեան տեւողութեամբ պարզ մարձում մը կը նուազեցնէ բարձր արեան ճնշումը եւ ընկճախտը, կը բարելաւէ քունը եւ մտքի պայծառութիւնը:

***

Խոհանոցը մեր ձեռքին տակ ունինք բնական ցաւազերծիչներ: Մեխակի գամը ակռայի ցաւի համար մեղրը` բերնի բորբոքումներու, սխտորը` ականջի ցաւի, սովորական աղը` ոտքի ցաւի եւ, վերջապէս, սուրճը` գլխու ցաւի համար: Անշուշտ ասոնք արագ եւ ժամանակաւոր լուծումներ են. պէտք է միշտ դիմել բժիշկի խորհուրդին:

***

Երբ հոգեպէս ընկճուած էք, տան մաքրութեամբ զբաղեցէք: Ուսումնասիրութիւններ ցոյց տուած են, որ ձեր ապրած տարածքի մաքրութիւնն ու կազմակերպուածութիւնը խաղաղութիւն, հանգստութիւն եւ գոհունակութիւն կը պատճառեն:

***

Երբ գիշերը արթուն կը մնաք, ձեր մարմնին դիմադրողականութիւնը կը տկարանայ, ձեր ուղեղին արտադրողականութիւնը կը նուազի, եւ աւելի արագ կը ծերանաք:

***

Եթէ ձեր ննջասենեակին մէջ «կեսուրի լեզու» կոչուած բոյս պահէք, անիկա կը զտէ եւ կը բարելաւէ օդին որակը եւ կը բարելաւէ ձեր քունին որակը:

Խոհագիր

Տապկուած Սոխի Օղակներ

Բաղադրիչներ

– 2 մեծ սոխ

– Քառորդ գաւաթ ալիւր

– 2 հաւկիթ

– Քառորդ գաւաթ փոշի կսկուծ

– Բուսական ձէթ` տապկելու համար

– Աղ, սեւ համեմ

Պատրաստութիւն

3 տարբեր ամաններու մէջ լեցնել ալիւրը, փոշի կսկուծը եւ զարնուած հաւկիթը: Հաւկիթը համեմել աղով եւ սեւ պղպեղով:

Սոխերը օղակաձեւ շերտել եւ շատ քիչ համեմել աղով եւ պղպեղով: Օղակները նախ թաթխել ալիւրին մէջ, ապա հաւկիթին եւ, վերջապէս, փոշի կսկուծին մէջ այնպէս ոը, որ օղակները բոլոր կողմերով ծածկուած ըլլան առատ կսկուծով:

Բուսական ձէթը տաքցնել եւ սոխի օղակները տապկել երկու երեսով, մինչեւ որ ոսկեգոյն դառնան: Կողքին մատուցել քեչափ, մայոնեզ կամ ձեր ճաշակին թացան մը:

*

* *

Շաբթուան Բանաստեղծութիւնը

Լուսնահար Կարօտ

Սկսւում է գիշերն արդէն:

Եւ աստղերը,

Որ ողջ ցերեկ խոր քուն մտան,

Հիմա իրենց ճառագայթէ

Սուր փշերն են ոզնու նման նորից ցցում`

Ընդդէմ մթան:

Եւ անպաշտպան իմ կարօտը,

Որ անցել է խոր ընդյատակ

Ու չի ուզում նորից տրուել շղթաների ու կապանքի,

Իմ կարօտը մատնւում է քո անունից.

Լրտեսի՛ պէս նա մատնում է տառապանքին:

Մեծ քաղաքը լեթարգիական քուն է մտնում,

Իսկ ես`

լուսնո՛տ,

Ես`

լուսնահա՜ր,

Շեղ-սայթաքուն կտուրներով

Ու քիւերով ատամնաբաց,

Մինչեւ անգամ շանթարգելով,

Ահա նորից քեզ եմ գալիս`

Կեանքս կրկին վտանգելով:

Եթէ յանկարծ դու քո հեռուից նկատէիր

Ու ձայն տայիր`

Ճչալու պէս «ա՜խ» անելով`

Իմ վտանգուած կեանքի համար վախենալով,

Գիտե՜ս` ինչո՛վ կը վերջանար,

Իմ ցանկալի՜ս:

Գիտե՛ս.

Մահո՜վ է վերջանում,

Երբ լուսնոտին ձայն են տալիս:

Բայց ես բնա՜ւ երկիւղ չունեմ,

Թէ կ՛ընկնեմ ցած

Եւ իմ արեամբ հալեցնելով ձիւնը մայթում`

Դռնապանին գէթ կ՛ազատեմ ձիւն քերելուց:

Այդ չի՛ լինի,

Որովհետեւ ձայն չե՜ս տա դու,

Եւ դա-

ո՛չ թէ բարութիւնից,

Այլ… պարզապէս չսիրելո՜ւց…

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ