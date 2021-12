Յայտարարութիւններ (16 Դեկտեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Անդրանիկ եւ Աղաւնի Ատանալեան եւ զաւակները` Ցոլին եւ Շաղիկ

Տիկին Անի Պուչաքճեան եւ զաւակունք

Վախճանեալ Տէր Օշական քհնյ. Աշըգեանի ընտանիք

Տիկին Բեկի Հաուել Ճոնզ եւ ընտանիք

Տէր եւ տիկին Յոբիկ եւ Հուրի Պէրպէրեան

Պէրպէրեան եւ Աշըգեան ընտանիքներ

Ատանալեան եւ Պուչաքճեան ընտանիքներ

Հաուել Ճոնզ ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին`

ԱՐԱՔՍԻ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ԱՇԸԳԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 15 դեկտեմբեր 2021-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` հինգշաբթի, 16 դեկտեմբերին, յետմիջօրէի ժամը 1:00-ին, Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Նկատի ունենալով «Քորոնա» ժահրի համավարակին պատճառած դժուարութիւնները` ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին հեռաձայնով: Աղաւնի` 70/046318:

