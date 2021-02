Հալէպահայ Դոկտ.Արա Սայեղ Փրոֆ. Տիտղոսին Կ’արժանանայ

Հալէպի ծնունդ եւ ներկայիս Լեհաստան բնակող դոկտ.Արա Սայեղ 1993-ին Վրոցլաւի ճարտարագիտական համալսարանի քիմիական ճարտարագիտութեան եւ ջերմային սարքաւորումներու հիմնարկէն ներս ճարտարագիտական գիտութիւններու դոկտորի կոչում ստացած է։ Ճարտարագիտական գիտութիւններու դոկտորի կոչում ստանալէն վերջան իր գիտական ​​ասպարէզը սկսած է Հալէպի համալսարանի (Սուրիա) մեքենաշինութեան բաժինը, ուր 2000 թ. ստացած է ճարտարագիտական գիտութիւններու յետ-դոկտորականը: Հետազօտական ​​եւ ուսուցչական գործունէութիւն ծաւալելով ան երեք շրջան Հալէպի ուժանիւթի եւ մեքենաշինութեան համալսարանի տնօրէնութիւնը ստանձնած է: 2007-ին աւարտած է հնգամսեայ հետազօտական վարժութիւն(LTS) Մոնրէալի մէջ (Քանատա): 2012-ի Նոյեմբերին ան սկսաւ իր հետազօտական ​​եւ ուսուցողական գործունէութեան յաջորդ փուլը Վրոցլաւի ճարտարագիտական համալսարանի Բնապահպանական ճարտարագիտութեան բաժինը:

Փրոֆէսոր Սայեղ կը մշակէ «”Thermal Engineering” դպրոցը, որ կը զբաղի ջերմափոխանակումով եւ ջերմոտինամիքայով երկֆազային փակ ջերմասիֆոններու, PVT հաւաքածոներու, PCM նիւթերու ջերմային ուժանիւթի պահեստաւորման, ջեռուցման ցանցերու զարգացումի հարցերով, յատկապէս ապագայ խելացի (Խելացի) ուժանիւթի ցանցերուն համար:

Լեհաստանի Գիտութիւններու համալսարանին կողմէն 2019-ին արաբերէնով հրատարակուած հինգ գիտական ​​գիրքերու եւ անգլերէն բնօրինակ մենագրութեան “Operational Flexibility of heat pumps in smart district heating” վերնագիրով հեղինակ է եւ համահեղինակ տարբեր միջազգային լեզուներով գիտաժողովներու աշխատանքներու:

Ներկայիս ան «Հորիզոն 2020» ծրագիրի, “iWAYS – Innovative WAter recoverY Solutions through recycling of heat, materials and water across multiple sectors” ծրագիրին, «Եւրոպա» դրամաշնորհի հիմնական նախաձեռնողներէն եւ կապալառուներէն մէկն է (01.12.2020-30.11.2024) ջերմութեան, նիւթերու եւ ջուրի վերամշակման միջոցով : Դրամաշնորհին ներառուած են 19 գործընկերներ եւրոպական տարբեր երկիրներէն: Իր ակնյայտ հետազօտական, ուսուցչական եւ կազմակերպչական գործունէութեան համար ան ստացած է բազմաթիւ մրցանակներ Վրոցլաւի ճարտարագիտական համալսարանի եւ Հալէպի համալսարանի ռեկտորներու կողմէն: Ի գիտութիւն Լեհաստանի հայերուն շրջակայ միջավայրին եւ ժառանգութեան մէջ ստեղծագործական մասնակցութեան արժանիքներուն Լեհաստանի Հանրապետութեան նախագահը յարգանքի տուրք մատուցեց փրոֆեսորին 2017-ին զինք պարգեւատրելով Արծաթէ Խաչով:

Շնորհաւորանքներ եւ նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթենք փրոֆ. Արա Սայեղին։

