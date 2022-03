Երկուշաբթի, 14 Մարտ 2022-ի առաւօտեան ժամը 10:00 – 13:00, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Կիպրոսի բոլոր կրօնապետներուն (եւ անոնց ներկայացուցիչներուն) Խրիսոսթոմոս Արք.ի (առողջական պատճառով բանաւոր բացակայ) ներկայացուցիչ՝ Տ. Փորֆիրիոս Եպիսկոպոսի, Իմամ Շաքիրի, Մարոնիթներու Արքեպիսկոպոս Սելիմ Սֆէյրի, Լատին եկեղեցւոյ պետ` Հայր Ճօրճ Գրաճի հետ, ընդառաջելով Շուէտի դեսպան՝ Անտըրս Հակըլպէրկի հրաւէրին, ներկայ գտնուեցաւ Religious Track–ի արտակարգ հանդիպումի մը Շուէտի դեսպանի բնակարանէն ներս, Կիպրոսի մէջ պապական նուիրակին, Եւրոմիութեան 15 երկիրներու եւ Միացեալ Նահանգներու դեսպաններու ներկայութեամբ:

Յայտնենք, որ թագաժահրի եւ Ռուս-Ուքրանական պատերազմին պատճառաւ կարգ մը դեսպաններ ներկայ չգտնուեցան:

Իր տեսակին մէջ երկրորդ հանդիպումն էր այս մէկը չորս տարուան ընթացքին, (նկատի ունենալով համավարակի պատճառաւ աւելի քան 2 տարուան հանդիպումներու անկարելիութիւնները), կրօնական եւ քաղաքական պատասխանատուներու ներկայութեամբ, որ նպատակ ունէր ներկայացնելու Կիպրոսի կրօնական պետերու կամ Առաջնորդներու համատեղ կատարուող խաղաղարար աշխատանքը, ինչպէս ծանօթ է որպէս Կիպրոսի խաղաղութեան գործընթացի կրօնական ուղին, հովանաւորութեամբ Շուէտի դեսպանութեան:

Բարի գալստեան ու բացման խօսքը կատարեց Դեսպան՝ Պրն. Անտըրս Հակըլպէրկը: Հերթաբար ելոյթ ունեցան կրօնապետները, որոնք բաժնեցին իրենց մտահոգութիւնները սուրբ վայրերու, վանքերու եւ աղօթավայրերու առնչութեամբ, միեւնոյն ժամանակ վերահաստատեցին իրենց յանձնառութիւնը շարունակելու երկխօսութիւնը եւ համագործակցութիւնը իրարու միջեւ վստահութեան կամուրջներու կառուցման եւ կրօնական ազատութիւնը համատեղ քարոզելու նպատակով: Religious Track–ի գրասենեակի կողմէ խօսք առաւ Տիկին Սալբի Էսքիճեանը:

Հանդիպման ընթացքին եւ աւարտին դեսպաններուն կողմէ կատարուած հարցումներուն պատասխանեցին եւ իրենց տեսակէտներն ու ապասումները յայտնեցին կրօնապետները: Աւելի վերջ անոնք առանձին հանդիպում մըն ալ ունեցան պապական նուիրակ՝ Գերշ. Ճորճ Սրբազանին հետ:

Ստորեւ կը ներկայացնենք նաեւ Religious Track-ի հրապարակած պաշտօնական հաղորդագրութիւնը.-

The Religious Track of the Cyprus Peace Process

March 15, 2022

RTCYPP News:

Leadership of the Religious Track of the Cyprus Peace Process (RTCYPP) under the Auspices of the Embassy of Sweden, met with a group of ambassadors and heads of diplomatic missions of the European Union member states, the USA, Switzerland, and the Holy See in Cyprus on March 14 at the Swedish Residence, hosted by Ambassador Hagelberg of Sweden.

Members of the diplomatic corps were briefed about the joint efforts of the religious leadership of Cyprus to restore human rights; advance religious freedom; protect and access places of worship and cemeteries; build bridges of trust contributing to a conducive climate for peacebuilding and reconciliation. The religious leaders had an opportunity to share the main challenges and particular difficulties of their respective faith communities. They warmly welcomed and appreciated the genuine interest, expressions of support and solidarity of all present.

The meeting had the opportunity to learn about the recent experience of the Maronite parish priest, the Catholic Sisters of Saint Joseph, the Embassy of the Holy See and the Office of RTCYPP who were confronted with unaccompanied minors, begging for assistance from “Hope for Children”, protesting the inhuman conditions of the reception center of Pournara, from where they had walked out of in the rainy, freezing cold weather.

As a response to questions about the war in Ukraine, the religious leaders were united in condemning all wars no matter where as “the worst sin against the will of God” and asked everyone to pray and work for the end of the war immediately.