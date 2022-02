ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՄԱՐՕ ԹԵՐԶԵԱՆ-ՇԱՀԻՆԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 13 փետրուար 2022-ին երեք երկիրներու եկեղեցիներու մէջ` Անթիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, Քանատայի Սուրբ Աստուածածին առաքելական եկեղեցւոյ մէջ, եւ Ուաշինկթընի Մերիլենտ շրջանի Սուրբ Խաչ առաքելական եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ԱՊՐՕ ՍՈՄՈՒՆՃԵԱՆի մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 13 փետրուար 2022-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ՍԵՒԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԵԱՆի մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 13 փետրուար 2022-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, (Զոքաք Էլ Պլաթ), յաւարտ Ս. պատարագի:

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Հրաչ Գուրույեան

Տիկին Յասմիկ Սամուէլեան

Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Անի Բագրատունի

Տէր եւ տիկին Սամուէլ եւ Լիլիթ Սամուէլեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Ռազմիկ եւ Էլսա Սամուէլեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Աշոտ եւ Կալիա Բագրատունի

Տէր եւ տիկին Վիգէն եւ Լալէ Սէբեան (Միացեալ Նահանգներ)

Հայկօ եւ Յարութ Գուրույեան

Տիկին Հայկօ Տինկճեան եւ զաւակները` Սիլվի եւ Րաֆֆի

Տիկին Քնարիկ Խանճեան եւ դստերք` Իրմա եւ Քարլա (Քանատա)

Տէր եւ տիկին Ատոմ եւ Արսինէ Էկոյեան (Քանատա)

Այտա Խանճեան (Քանատա)

Տիկին Նարօ Խանճեան եւ դուստրը` Սարինէ (Միացեալ Նահանգներ)

Գուրույեան եւ Բագրատունի ընտանիքներ

Սամուէլեան եւ Թորգոմեան ընտանիքներ

Փիլիպոսեան եւ Ֆէնէրճեան ընտանիքներ

Քիւփէլեան եւ Պապողլանեան ընտանիքներ

Բէյնէրճեան եւ Խանճեան ընտանիքներ

Տինկճեան եւ Ուրֆալեան ընտանիքներ

Իշխանեան եւ Յակոբեան ընտանիքներ

Սէրայտարեան եւ Սէբեան ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց կնոջ, քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ, զարմիկին եւ հարազատին`

ՍԵԴԱ ԳՈՒՐՈՒՅԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ)

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 10 փետրուար 2022-ի առաւօտեան, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ ուրբաթ, 11 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 3:30-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Ֆըրն Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութեան համար հեռաձայնել.

Հրաչ` 70-950213

Յասմիկ` 03-377604

Յակոբ` 03-397766

ԾԱՆՕԹ.- Փոխան ծաղկեպսակի` նուիրատուութիւնները կատարել Արտակարգ իրավիճակներու մարմինին-«ԿԱՄՔ»:

Բարձր հովանաւորութեամբ`

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ

ԵՒ

ՄԱՏԱՂԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ

Պիտի պատարագէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

Տեղի կ՛ունենայ կիրակի, 13 փետրուար 2022-ին, Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ, Նոր Սիս, Պուրճ Համուտ:

Սկիզբ պատարագի` ժամը 9:30ին

Վեհափառ հայրապետի դիմաւորութիւն` ժամը 10:15-ին

Հայրապետական պատգամ եւ մատաղի օրհնութիւն` ժամը 11:30-ին

Սիրով կը հրաւիրենք մեր բարեպաշտ ժողովուրդը:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

365 ՕՐԵՐԷՆ ՕՐ ՄԸ`

ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ

Տիկին Գարինա Ալեքսանտրեան եւ ընտանիք իր ամուսնոյն եւ հօր` Սեւան Ալեքսանտրեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով կը ստանձնեն օրուան մը ճաշի ծախսը` 4.000.000 լիբ. ոսկիով:

(12 փետրուար 2022)

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Սեդա Գուրույեանի մահուան առիթով ՔԱՀԼ-ի Հայ տարեցներու տան եղած է հետեւեալ նուիրատուութիւնը.

Տիկին Սօսի Մենտիլեան 500.000 լ. ո.

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Արշալոյս Գոնտայեանի մահուան առիթով`

ԼՕԽ-ի «Մեղրի» մասնաճիւղին կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.

– Տիար Լեւոն Մուրատեան 50.000 լ. ո.

– Տէր եւ տիկին Ստեփան եւ Թամար Տէր Պետրոսեան 500.000 լ. ո.

– Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Թալին Գլպաշեան 300.000 լ. ո.

– Տիկին Ալիս Մինասեան 100.000 լ. ո.

– Օրդ. Ազգօ Գոնտայեան 100.000 լ. ո.

– Տէր եւ տիկին Պերճ եւ Նանոր Սահակեան 100.000 լ. ո.

– Սանան Տասնապետեան 500.000 լ. ո.