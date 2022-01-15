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Յայտարարութիւններ (15 Յունուար 2022)

January 15, 2022 0

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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՈԳԵԼՈՅՍ Տ. ՄԵՂՐԻԿ ԵՊՍ. ԲԱՐԻՔԵԱՆի վախճանման Ա. տարելիցին առիթով, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 16 յունուար 2022-ի, Ֆանարի մատրան մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

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Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն
Լիբանանի Սանուց Միութիւն

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ազգային բարերարներ ԱՂԱ ԳՐԻԳՈՐ Եւ ԱՂԱ ԿԱՐԱՊԵՏ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՆԵՐՈՒ եւ ՄԿՀ երախտաւորներու, յատկապէս Սանուցի երկարամեայ վարչական ԱՍՏՂԻԿ ԵՐԿԱՆԵԱՆի յիշատակին:

Կիրակի, 16 յունուար 2022-ին, Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

Յարգելով առողջապահական նախազգուշութիւնները` հոգեհանգիստէն ետք հաւաք տեղի պիտի չունենայ:

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