Յայտարարութիւններ ( 4 Նոյեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սօսի Խզարճեան եւ զաւակը` Երուանդ (Ֆրանսա)

Տէր եւ տիկին Սահակ Խզարճեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Յովհաննէս (Ժան) Խզարճեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին թաղապետ Սեդրակ Խզարճեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Վարդան Խզարճեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Գէորգ Խզարճեան եւ զաւակունք (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին Աւետիս եւ Մաքրուհի Ղազարեան (Ֆրանսա)

Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Վարսենիկ Շահինեան եւ զաւակունք (Ֆրանսա)

Խզարճեան եւ Ղազարեան ընտանիքներ

Շահինեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ԱՐՇԱԿ ԽԶԱՐՃԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 30 հոկտեմբեր 2021-ին, յետ երկարատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` հինգշաբթի, 4 նոյեմբերին, կէսօրուան ժամը 2:30-ին, Արֆորվիլ (Ֆրանսա):

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

«Քորոնա» ժահրի համավարակին պատճառով ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին հեռաձայնով: Սահակ Խզարճեան 71/128791, Յովհաննէս (Ժան) Խզարճեան 03/371959, Սեդրակ Խզարճեան 03/419019, Վարդան Խզարճեան 76/075772:

—————————————

CHAT & PLAY

Internet Service Provider

Special offer for New Subscribers

Pay 1 month, Get 2 months for free

also free cable installation

for more information please contact

71-354523, 01-247365

RECRUITING

We are recruiting new positions in secretary & customer care services. If interested kindly send your cv to: [email protected]