Յայտարարութիւններ ( 28 Հոկտեմբեր 2021)

ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ

Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Ուրախութեամբ կը յայտնենք, թէ այս կիրակի, 31 հոկտեմբեր 2021-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնին առիթով պիտի մատուցուի հանդիսաւոր սուրբ եւ անմահ պատարագ:

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց Թեմին

Սկիզբ պատարագի` ժամը 9:30-ին

Քարոզ` ժամը 10:30-ին

Կոչ կ՛ուղղենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, որ իր ներկայութեամբ եւ գործօն մասնակցութեամբ վերանորոգուի եւ հաղորդուի օրուան Ս. խորհուրդով:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

—————————————

ԳԻՆԵՁՕՆ

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՐՔ. ՀԵՐԿԵԼԵԱՆԻ`

«ԵՍ ԱՅՍ ԳԻՇԵՐ» 3 ՀԱՏՈՐՆԵՐՈՒՆ

Կազմակերպութեամբ`

Համազգայինի «Պարոյր Սեւակ» մասնաճիւղի մշակութային յանձնախումբին

Տեղի կ՛ունենայ շաբաթ, 30 հոկտեմբեր 2021-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, «Սարգիս Զէյթլեան» ժողովրդային տան «Մովսէս Տէր Գալուստեան» սրահին մէջ:

ՀՐԱՒԷՐ

—————————————

CHAT & PLAY

Internet Service Provider

Special offer for New Subscribers

Pay 1 month, Get 2 months for free

also free cable installation

for more information please contact

71-354523, 01-247365

RECRUITING

We are recruiting new positions in secretary & customer care services. If interested kindly send your cv to: [email protected]

—————————————