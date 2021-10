Յայտարարութիւններ ( 15 Հոկտեմբեր 2021)

ՀԱՆԳԻՍՏ

ՏԷՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԿՈՍՏԱՆԵԱՆԻ

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆը,

Լիբանանի հայոց թեմի Կրօնական ողովը,

Լիբանանի հայոց թեմի հոգեւորականաց դասը

դառն կսկիծով կը գուժեն թեմիս քահանայից դասուն հանգստեան կոչուած անդամներէն`

ԱՐԺ. ՏԷՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԿՈՍՏԱՆԵԱՆԻ

վախճանումը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 13 հոկտեմբեր 2021-ին

Հանգուցեալին վերջին օծման եւ թաղման կարգը պիտի կատարուի յընթացս Ս. պատարագի, շաբաթ, 16 հոկտեմբեր 2021-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, ապա հանգուցեալին մարմինը պիտի ամփոփուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻՆ

ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐ`

ՏԷՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԿՈՍՏԱՆԵԱՆԻ

Աւազանի անունով Պապի, ծնած է 1939 թուականին` Լիբանան:

Փոքր տարիքէն յաճախած էր Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցի եւ իբրեւ դպիր, հաւատարմութեամբ իր ծառայութիւնը բերած անոր կեանքին:

Ի վերջոյ, իր ունեցած ծիսական եւ եկեղեցագիտական հմտութեան շնորհիւ, իրեն վստահուած էր լուսարարի պաշտօնը, զոր ան վարած էր երկար տարիներ` նուիրումով ու բարեխղճութեամբ:

Վախճանեալ տէր հայրը քահանայական ձեռնադրութիւն եւ օծում ստացած էր 29 ապրիլ 1994-ին, օրուան առաջնորդ` Արամ արք. Քէշիշեանի ձեռամբ եւ նշանակուած է Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, զոր արդիւնաւոր ծառայութեամբ վարած էր մինչեւ հոկտեմբեր 2015:

Իր քահանայագործութեան միջոցին, առաջնորդարանի շրջագիծին եւ Լիբանանի հայոց թեմին մէջ, վախճանեալ տէր հայրը ստանձնած էր նաեւ վարչական զանազան պատասխանատու պարտականութիւններ: Արդարեւ, ան երկար տարիներ եղած էր Ազգային երեսփոխանական ժողովի հոգեւորական անդամ, Կրօնական ժողովի անդամ եւ Դատաստանական խորհուրդի անդամ:

2013 թուականին, Լիբանանի հայոց թեմի Ազգային Երեսփոխանական ժողովին կողմէ ան ընտրուած էր նաեւ առաջնորդական տեղապահ:

Յարութիւն Ա. քհնյ. Կոստանեանը վախճանեցաւ չորեքշաբթի, 13 հոկտեմբեր 2021-ին, իր բնակարանին մէջ` Պուրճ Համուտ, Լիբանան:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Պետրոս եւ Էլենա Կոստանեան եւ զաւակները` Պետրոս եւ Իվան-Բավէլ

Տիկին Անի Կոստանեան

Տէր եւ տիկին Մարկոս եւ Ծովինար Սնապեան եւ դուստրերը` Լոռի եւ Մեղեդի

Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Թամար Կիւլէսէրեան եւ զաւակները` Կարօ, Ալին, Քրիստին, Անի եւ Յարութ

Տէր եւ տիկին Պարգեւ եւ Սարին Գասպարեան

Տէր եւ տիկին Շանթ եւ Նաուալ Գասպարեան

Արժ. Տ. Վահան Ա. քհնյ. եւ Երիցուհի Սօսի Կոստանեան եւ ընտանիք

Տէր եւ տիկին Զոհրապ Կոստանեան եւ դուստրը

Տիկին Մարօ Սէմէրճեան եւ ընտանիք

Տեարք Պօղոս եւ Շանթ Կոստանեան

Տիկին Ալիս Փէլթէքեան եւ զաւակունք

Կոստանեան եւ Տէտէեան ընտանիքներ

Պէրպէրեան եւ Տէմիրճեան ընտանիքներ

Հայրապետեան եւ Պոզապալեան ընտանիքներ

Համբարջեան եւ Սնապեան ընտանիքներ

Գազէզեան եւ Ժըրժըս ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հօր, աներոջ, մեծ հօր, եղբօր եւ հարազատին`

ՏԷՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԿՈՍՏԱՆԵԱՆԻ

(Ծնեալ` 1939-ին)

վախճանումը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 13 հոկտեմբեր 2021-ին:

Վախճանեալին վերջին օծման եւ թաղման կարգը պիտի կատարուի յընթացս Ս. պատարագի, շաբաթ, 16 հոկտեմբեր 2021-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, ապա վախճանեալին մարմինը պիտի ամփոփուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատան մէջ:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, ինչպէս նաեւ կիրակի, 17 հոկտեմբերին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ:

Հեռաձայն` Անի 03-409836 եւ Ծովինար 03-315898:

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՊԵՏՐՈՍ ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 17 հոկտեմբեր 2021-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ՎԵՐՈՆԻՔ ՏԷՐ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆի (ծնեալ` ԶՈՒԼԱՄԵԱՆ) մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 17 հոկտեմբեր 2021-ին, Պուրճ Համուտի Հայ կաթողիկէ Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ, առաւօտեան ժամը 10:00-ին:

—————————————

—————————————

ՎԱՐ­ՁՈՒ Է

Գրա­սե­նե­ա­կի կամ գոր­ծա­տե­ղի­ի յար­մար, 56 քառ. մեթր, 2-րդ յարկ, Պուրճ Հա­մուտ, «Սան­թըր Փար­քինկ»:

Հեռ. 01-269744:

—————————————

ՔԱՀԼ-Ի ԾԵՐԱՆՈՑԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Պետրոս Ալեքսանտրեանի մահուան առիթով`

– Տէր եւ տիկին Սիմոն եւ Ծովիկ Ալեքսանտրեան 3.000.000 լ. ո.