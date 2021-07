ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի Կեդրոնական Գրասենեակը` Միացեալ Նահանգներու Նիւ Ճըրզի Նահանգին Կողմէ Արցախի Հանրապետութեան Ճանաչման Վերաբերեալ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների Նիւ Ճըրզի նահանգի Ծերակոյտը յունիսի 30-ին ընդունեց «Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ Արցախում քաղաքացիական բնակչութեան նկատմամբ յարձակումները դատապարտող» բանաձեւ, որով ճանաչեց նաեւ Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնը: Այդպիսով` Նիւ Ճըրզին դարձաւ ամերիկեան 10-րդ նահանգը, որը ճանաչել է Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնն ու ժողովրդի ինքնորոշման իրաւունքը:

Նիւ Ճըրզիի օրէնսդիր մարմինը, Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման, դատապարտման եւ պատշաճ ոգեկոչման վերաբերեալ յանձնառութիւնների վերահաստատմանը, Արցախի Հանրապետութեան ճանաչմանը զուգահեռ, դիմել է նախագահ Պայտընին եւ Միացեալ Նահանգների Քոնկրեսին` խնդրելով, որպէսզի Սպիտակ տան վարչակազմը նոյնպէս ճանաչի Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնը: Նահանգային օրէնսդիրը Միացեալ Նահանգների Ծերակոյտին նաեւ կոչ է արել օժանդակել դաշնակցային ծերակուտական Մենենտեսի նախաձեռնութիւններին, որով Միացեալ Նահանգները չեն կարող որեւէ օժանդակութիւն տրամադրել Արցախում միջազգային եւ մարդու իրաւունքների նկատմամբ յանցանքներ գործած կողմին:

Կարեւոր այս արդիւնքին հնարաւոր է եղել հասնել Նիւ Ճըրզիի եւ Ամերիկայի Արեւելեան ափի Հայ դատի յանձնախմբերի տեւական եւ նպատակասլաց աշխատանքի արդիւնքում:

Նման որոշումների ընդունումը մէկ անգամ եւս ցուցադրում է, որ Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնն այլընտրանք չունեցող անշրջելի գործընթաց է: Արցախի Հանրապետութեան միջազգային յարաբերութիւնների ընդլայնման ցանկացած նոր դէպք Ազրպէյճանի կողմից Արցախին պարտադրուող մեկուսացման քաղաքականութեան հերթական ճեղքումն է:

Յատկապէս ներկայ ծանր կացութեան պայմաններում Արցախը միջազգային մարդկային, բարոյական եւ քաղաքական աջակցութեան առաւել մեծ կարիք ունի: ՀՅԴ Հայ դատի համաշխարհային ցանցը յետայսու եւս շարունակելու է Արցախի Հանրապետութեան միջազգային յարաբերութիւնների խթանման աշխատանքները երեք հիմնական մակարդակներում` ապակեդրոն ճանաչում, ապակեդրոն համագործակցութիւն եւ միջխորհրդարանական բարեկամութեան խմբեր/բարեկամութեան շրջանակներ: Այս առումով արդէն իսկ ծրագրուած են յառաջիկայ ամիսների անելիքները:

Նիւ Ճըրզիի կողմից Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման վերաբերեալ Ամերիկայի Արեւելեան ափի Հայ դատի յանձնախմբի պաշտօնական հաղորդագրութեանը եւ ընդունուած բանաձեւի բնագրին կարող էք ծանօթանալ հետեւեալ յղումով` New Jersey becomes 10th US state to recognize Artsakh (armenianweekly.com)

ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

1 յուլիս 2021