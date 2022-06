Share on Twitter

Քանատահայ նահանգային խորհրդարանի անդամ, Յառաջդիմական-պահպանողականներու կուսակցութեան թեկնածու Արիս Պապիկեան 2 յունիսին տեղի ունեցած Նահանգային երեսփոխանական ընտրութիւններուն վերնըտրուեցաւ Սքարպորօ-Աճընթքորթի շրջանէն:

68-ամեայ Պապիկեան Թորոնթոյի Հայ կեդրոնին մէջ տեղի ունեցած յաղթական երեկոյթի ժամանակ ըսաւ, որ հաւատարիմ է իր կուսակցութեան խոստումներուն` վերակառուցելու Սքարպորօ Հելթ Նեթուըրքի «Պիրչմաունթ» հիւանդանոցը եւ ընդլայնելու Շեփըրտ Սապուէյը:

Ընտրութիւններու վերջնական արդիւնքներով Պապիկեան յաղթեց` ստանալով ընտրողներու ձայներուն 49,1-ը:

Երեսփոխան Պապիկեանին պաշտօնապէս շնորհաւորեցին Քանատայի եւ Թորոնթոյի Հայ դատի յանձնախումբերը, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնը, Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին եւ Ս. Երրորդութիւն Հայ առաքելական եկեղեցիները:

Արիս Պապիկեան Օնթարիոյի Միսիսոկա շրջանի քաղաքացիութեան դատաւորի պաշտօնին կոչուած է 2009-ին եւ այդ պաշտօնը վարած է 6 տարի:

Ան երկար տարիներ վարած է Armenian National Federation of Canada-ի նախագահի պաշտօնը, ինչպէս նաեւ վարած է Canadian Ethnocultural Council-ի քարտուղարութիւնը: Իբրեւ լրագրող անդամակցած է National Ethnic Media and Press Council of Canada-ի: Քանատայի դաշնակցային դրութեան հիմնադրման 125-ամեակին առիթով ան արժանացած է Մեծն Բրիտանիոյ թագուհիին գնահատական շքանշանին:

Պապիկեան մեծ ներդրում ունեցած է հայ համայնքի կեանքին մէջ: Քանատահայ համայնքին իր 32 տարուան անխոնջ ծառայութեան ընթացքին ան 4 տարի գործած է իբրեւ պատասխանատու վարիչ տնօրէն Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբի Օթթաուայի գրասենեակին մէջ: Պարգեւատրուած է Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան մետալով: