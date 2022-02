ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Սեդա Բագրատունի-Գուրույեանի մահուան առիթով` Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին եղած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները

– Տիար Ժորժ Պուճիգեան 500.000 լ. ո.

– Տիար Լէոն Գրումեան 300.000 լ. ո.

– Տիար Միհրան Պէօյիւքեան 200.000 լ. ո.

– Տէր եւ տիկին Հրաչ եւ Իզապէլ Տէկիրմէնճեան 200.000 լ. ո.

– Տիար Արշակ Խաշխաշեան 100.000 լ. ո.

– Տէր եւ տիկին Գաբրիէլ եւ Արմիկ Փիլիպպոսեան 200.000 լ. ո.

– Տէր եւ տիկին Տիգրան եւ Ալին Օհանեան 500.000 լ. ո.

– Տիկին Թալին Թերզեան 150.000 լ. ո.

– Տիար Յակոբ Ճանսզեան 100.000 լ. ո.

– Թապուրեան ընտանիք 500.000 լ. ո.

– Տիար Շաքիք Քասսիս եւ ընտանիք 100.000 լ. ո.

– Տիար Ժորժ Քասսիս եւ ընտանիք 100.000 լ. ո.

– Տիար Անճելօ Հանի եւ ընտանիք 700.000 լ. ո.

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Ժանեթ Ս. Վարդապետեան (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին Վարդան եւ Շաղիկ Վարդապետեան եւ զաւակները` Սարին, Հրակ եւ Վահրամ (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին Յարութ եւ Արշօ Արսլանեան եւ զաւակները` Գէորգ, Ցոլեր եւ Արա

Տիկին Անի Վարդապետեան եւ զաւակը (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Յասմիկ Գատեան եւ զաւակները` Ցոլին եւ Ալեք (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին տոքթ. Պօղոս եւ տոքթ. Յասմիկ Գարավերտեան եւ զաւակունք (Քանատա)

Սուլթանեան եւ Արսլանեան ընտանիքներ

Գատեան եւ Ղազարեան ընտանիքներ

Գարավերտեան եւ Աշըգեան ընտանիքներ

Հայթայեան եւ Լաշիքեան ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր եւ հարազատին`

ՎԱՀՐԱՄ ՎԱՐԴԱՊԵՏԵԱՆԻ

(Ծնեալ` Պէյրութ, 1937-ին)

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 19 յունուար 2022-ին, սիրտի տագնապի հետեւանքով, Միացեալ Նահանգներ;

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը պիտի կատարուի չորեքշաբթի, 23 փետրուարին, առաւօտեան ժամը 9:00-ին, Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի «Հոլիվուտ հիլզ, ֆորեսթ լոն» գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութեան համար հեռաձայնել`

– Վարդան Բ. Վարդապետեանին` 03-452243:

– Յարութ Արսլանեանին` 03-666071:

– Արշօ Վարդապետեան-Ղազարեանին` 03-651519:

Ծանօթ: Հանգուցեալին հոգւոյն հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 27 փետրուար 2022-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկե­ղեց­ւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆ`

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Սրբոց Վարդանանց զօրավարաց տօնին առիթով, հինգշաբթի, 24 փետրուար 2022-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ պիտի մատուցուի հանդիսաւոր սուրբ եւ անմահ պատարագ:

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց Թեմին

Սկիզբ ժամերգութեան` ժամը 9:00-ին

Ս. պատարագ` ժամը 10:00-ին

Քարոզ` ժամը 11:00-ին

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը` ներկայ գտնուելու հոգեպարար արարողութեան, լսելու սրբազան հօր պատգամը եւ զօրանալու Աւարայրի ոգիով:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ`

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

—————————————

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Նախագահութեամբ`

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ

Հինգշաբթի, 24 փետրուար 2022-ի առաւօտեան ժամը 9:30-ին, Սրբոց Վարդանանց տօնին առիթով Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ պիտի մատուցուի Ս. եւ անմահ պատարագ:

Պիտի պատարագէ ու քարոզէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ

Կոչ կ՛ուղղենք մեր ժողովուրդի զաւակներուն մասնակցելու եկեղեցական արարողութեան, որպէսզի Սրբոց Վարդանանց ոգիով լիցքաւորուած ու վերանորոգուած` ազգովին շարունակենք մեր եկեղեցանուէր եւ ազգաշէն առաքելութիւնը:

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

—————————————

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ



ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

ԼԻԲԱՆԱՆ

ՏՕՆ` ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ

Պատգամաբեր` ՊԱՏՈՒԵԼԻ ՅԱԿՈԲ ԱՔՊԱՇԱՐԵԱՆ

Հայ աւետարանական եկեղեցիին մէջ, Նոր Մարաշ, Լիբանան, հինգշաբթի, 24 փետրուար 2022-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 10:00-ին:

ՀՐԱՒԷՐ

—————————————

