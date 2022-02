ՄԱՀԱԶԴ

ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէն կը գուժէ իր շրջանի հաւատաւոր ընկերներէն

ՍԱՐԳԻՍ ԹԱՇՃԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ ուրբաթ, 11 փետրուար 2022-ին:

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Շաքէ Գըվըրեան

Տիար Սարգիս Գըվըրեան

Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Դալար Գըվըրեան եւ զաւակունք

Տիկին Սիւզի Գըվըրեան եւ զաւակը

Տիկին Թալին Գըվըրեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Քարոլին Խիժօ եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Պետրոս Աբգարեան եւ ընտանիք

Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Պերճուկ Երուանդեան

Գըվըրեան եւ Խիժօ ընտանիքներ

Աբգարեան եւ Երուանդեան ընտանիքներ

Աշճեան եւ Պեքրէճեան ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ԿԱՐՊԻՍ ԳԸՎԸՐԵԱՆԻ

(Նախկին դպրապետ Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ)

անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ ուրբաթ, 11 փետրուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ շաբաթ, 12 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Նոր Սիսի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

«Քորոնա» ժահրի համավարակին պատճառով ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին հեռաձայնով: Սարգիս` 03/266795, Սեւակ` 03/421427:

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

AZAD Travel ճամբորդական հաստատութիւնը կարիքը ունի Ticketing & Reservation officer փորձառու պաշտօնեայի մը: Դիմել` հեռ. 71-166011, 01-242411 թիւերուն եւ «Սի. Վի.»-ն ղրկել [email protected]

Հասցէ` Պուրճ Համուտ, «Սանթըր BH 1920», Ա. յարկ:

CHAT & PLAY

Internet Service Provider

Special offer for New Subscribers

Pay 1 month, Get 2 months for free

also free cable installation

for more information please contact

71-354523, 01-247365

RECRUITING

We are recruiting new positions in secretary & customer care services. If interested kindly send your cv to: [email protected]

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Աւետիս Խաչերեանի մահուան տխուր առիթով ԼՕԽ-ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնին կատարուեցան հետեւեալ նուիրատուութիւնները.

– Տէր եւ տիկին Նազարէթ եւ Վարդինէ Գանտահարեան 500.000 լ. ո.

– Տէր եւ տիկին Վիգէն եւ Նազելի Աւագեան 200.000 լ. ո.

– Տէր եւ տիկին Վարուժ եւ Մարալ Սապունճեան 200.000 լ. ո.

– Տիար Փաթրիսիօ Մախլուֆ եւ օրդ. Լոռի Գանտահարեան 300.000 լ. ո.

– Տիար Յովնան Քէշիշեան 200.000 լ. ո.

– Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Մատլեն Առաքելեան 200.000 լ. ո.

– Տիար Անդրանիկ Գասամանեան 500.000 լ. ո.

– Տիար Անդրանիկ Ղազարեան 500.000 լ. ո.