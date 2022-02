ՄԱՀԱԶԴ

Օրդ. Ազգանուշ Գոնտայեան

Տէր եւ տիկին Պերճ եւ Նանոր Սահակեան եւ զաւակը` Տիգրան

Տէր եւ տիկին Դաւիթ եւ Ալին Արոյեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Աբիկ եւ Թամար Աբրահամեան եւ զաւակը

Տէր եւ տիկին Արա եւ Սանան Սահակեան եւ դուստրը

Փափազեան եւ Տօնիկեան ընտանիքներ

Տասնապետեան եւ Մելքոնեան ընտանիքներ

Քլընճեան եւ Մանուկեան ընտանիքներ

Լօշխաճեան եւ Մուրատեան ընտանիքներ

Պարսումեան եւ Սիուֆի ընտանիքներ

Սաաթճեան եւ Զաքարեան ընտանիքներ

Թորիկեան եւ Այնթապլեան ընտանիքներ

Գաբրիէլեան եւ Թումայեան ընտանիքներ

Իփեքճեան եւ Գալօղլեան ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ, քեռկինին եւ հարազատին`

ԱՐՇԱԼՈՅՍ ԳՈՆՏԱՅԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 6 փետրուար 2022-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ երկուշաբթի, 7 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութեան համար հեռաձայնել 01-375084 կամ 03-407985 թիւերուն:

ԾԱՆՕԹ.- Փոխան ծաղկեպսակի` նուիրատուութիւնները կատարել ԼՕԽ-ի «Մեղրի» մասնաճիւղին:

—————————————

ԲԱԽՏԱՒՈՐՈՒԱԾ

Տէր եւ տիկին Ժորժ եւ Վիրնա Թէքեան

բախտաւորուած են առջինեկ աղջիկ զաւակով մը`

ԱՐԵՆԻ

1 դեկտեմբեր 2021

Պէյրութ

—————————————

Բարձր հովանաւորութեամբ`

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ

ԵՒ

ՄԱՏԱՂԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ

Պիտի պատարագէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

Տեղի կ՛ունենայ կիրակի, 13 փետրուար 2022-ին, Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ, Նոր Սիս, Պուրճ Համուտ:

Սկիզբ պատարագի` ժամը 9:30ին

Վեհափառ հայրապետի դիմաւորութիւն` ժամը 10:15-ին

Հայրապետական պատգամ եւ մատաղի օրհնութիւն` ժամը 11:30-ին

Սիրով կը հրաւիրենք մեր բարեպաշտ ժողովուրդը:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

AZAD Travel ճամբորդական հաստատութիւնը կարիքը ունի Ticketing & Reservation officer փորձառու պաշտօնեայի մը: Դիմել` հեռ. 71-166011, 01-242411 թիւերուն եւ «Սի. Վի.»-ն ղրկել [email protected]

Հասցէ` Պուրճ Համուտ, «Սանթըր BH 1920», Ա. յարկ:

—————————————

CHAT & PLAY

Internet Service Provider

Special offer for New Subscribers

Pay 1 month, Get 2 months for free

also free cable installation

for more information please contact

71-354523, 01-247365

RECRUITING

We are recruiting new positions in secretary & customer care services. If interested kindly send your cv to: [email protected]