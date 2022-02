ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Յովհաննէս Գույումճեան

Տէր եւ տիկին Սարգիս Գույումճեան

Տիկին Ժանեթ Գույումճեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Ռոպեր Գույումճեան

Տէր եւ տիկին Վիգէն Գույումճեան

Տէր եւ տիկին Յակոբ Ռոսիալեան

Տիկին Մաքրուհի Գույումճեան

Տիկին Լենա Օղկասեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Լուտեր Գույումճեան

Գույումճեան եւ Ռոսիալեան ընտանիքներ

Տաղլեան եւ Քորթաս ընտանիքներ

Զատիկեան եւ Էօրտեքեան ընտանիքներ

Սանճեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ՄԻՍԱՔ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԻ

(Ճանչցուած` ՊՈՔՍԵՐ)

մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 1 փետրուար 2022-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ չորեքշաբթի, 2 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին հեռաձայնի միջոցով` 03-325488:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սեդա Ճիլոյեան-Զատիկեան

Օրդ. Թամար Զատիկեան

Օրդ. Սարին Զատիկեան

Օրդ. Անի Զատիկեան

Տէր եւ տիկին Ճեսի եւ Սիլվա Մաթոսեան եւ զաւակները` Միքայէլ եւ Մարք

Տիար Փաթրիկ Ճիլոյեան

Տէր եւ տիկին Անդրանիկ եւ Մերի Ճիլոյեան եւ զաւակները` Միքայէլ եւ Փաթրիկ

Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Սալբի Սողոմոնեան

Զատիկեան եւ Ճիլոյեան ընտանիքներ

Մաթոսեան եւ Հինտոյեան ընտանիքներ

Սողոմոնեան եւ Պալեան ընտանիքներ

Աշգարեան եւ Պէրպէրեան ընտանիքներ

Խարաճեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր եւ հարազատին`

ՍԱՐԳԻՍ (ՍԵՒԱԿ) ՄԻՍԱԿ ԶԱՏԻԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 30 յունուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ հինգշաբթի, 3 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սոնիկ Պալապանեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Յակոբ Պալապանեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Յովիկ Պալապանեան եւ զաւակունք

Մանօ Պալապանեան եւ խօսցեալը` Փաթիլ Ալաճեան

Տէր եւ տիկին Սարգիս Պալապանեան եւ զաւակունք

Տիկին Հայարփի Լուսարարեան եւ զաւակունք

Տիկին Երան Ապուտեան եւ զաւակունք

Տիկին Վերա Փեփէեան եւ զաւակունք

Տիկին Անի Փեփէեան եւ զաւակունք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հօր, մեծ հօր, եղբօր եւ հարազատին`

ՅԱՐՈՒԹ ՊԱԼԱՊԱՆԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 1 փետրուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ չորեքշաբթի, 2 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

—————————————

ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2022-ի համար նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը:

Հիմնադրամը կ՛ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր` դատակազմին կողմէ գնահատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար:

Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական եւ հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 30 յունիս 2022:

Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ):

Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՛արժանանան հրատարակութեան:

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի նախագահն է ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ: Դատակազմի անդամներն են` դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան (ատենապետ), դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ Պիլալեան, Յարութիւն Իսկահատեան, Յակոբ Լատոյեան եւ տիկին Իրմա Տէտէեան:

ԴԻՒԱՆ` Ռ. ԵՒ Թ. ԳԱՐՕԼԱՆ

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԴԱՏԱԿԱԶՄԻ

Դատակազմի հասցէն.

Armenian Catholicosate of Cilicia

P.O. Box 70317

Antelias – Lebanon

E-mail: [email protected]

Խնդրանք.- Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել:

—————————————

