ՄԱՀԱԶԴ

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սոնիկ Պալապանեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Յակոբ Պալապանեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Յովիկ Պալապանեան եւ զաւակունք

Մանօ Պալապանեան եւ խօսցեալը` Փաթիլ Ալաճեան

Տէր եւ տիկին Սարգիս Պալապանեան եւ զաւակունք

Տիկին Հայարփի Լուսարարեան եւ զաւակունք

Տիկին Երան Ապուտեան եւ զաւակունք

Տիկին Վերա Փեփէեան եւ զաւակունք

Տիկին Անի Փեփէեան եւ զաւակունք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հօր, մեծ հօր, եղբօր եւ հարազատին`

ՅԱՐՈՒԹ ՊԱԼԱՊԱՆԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 1 փետրուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` չորեքշաբթի, 2 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սեդա Ճիլոյեան-Զատիկեան

Օրդ. Թամար Զատիկեան

Օրդ. Սարին Զատիկեան

Օրդ. Անի Զատիկեան

Տէր եւ տիկին Ճեսի եւ Սիլվա Մաթոսեան եւ զաւակները` Միքայէլ եւ Մարք

Տիար Փաթրիկ Ճիլոյեան

Տէր եւ տիկին Անդրանիկ եւ Մերի Ճիլոյեան եւ զաւակները` Միքայէլ եւ Փաթրիկ

Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Սալբի Սողոմոնեան

Զատիկեան եւ Ճիլոյեան ընտանիքներ

Մաթոսեան եւ Հինտոյեան ընտանիքներ

Սողոմոնեան եւ Պալեան ընտանիքներ

Աշգարեան եւ Պէրպէրեան ընտանիքներ

Խարաճեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր եւ հարազատին`

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՒԱԿ ԶԱՏԻԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 30 յունուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի հինգշաբթի, 3 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ:

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

AZAD Travel ճամբորդական հաստատութիւնը կարիքը ունի Ticketing & Reservation officer փորձառու պաշտօնեայի մը: Դիմել` հեռ. 71-166011, 01-242411 թիւերուն եւ «Սի. Վի.»-ն ղրկել [email protected]

Հասցէ` Պուրճ Համուտ, «Սանթըր BH 1920», Ա. յարկ:

—————————————

CHAT & PLAY

Internet Service Provider

Special offer for New Subscribers

Pay 1 month, Get 2 months for free

also free cable installation

for more information please contact

71-354523, 01-247365

RECRUITING

We are recruiting new positions in secretary & customer care services. If interested kindly send your cv to: [email protected]