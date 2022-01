Յայտարարութիւններ (29 Յունուար 2022)

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՔՆԱՐ Փ. ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 30 յունուար 2022-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ (Զոքաք Պլաթ), յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Աբրահամեան, Քիւսպէկեան, Շէմմէսեան, Գալաճեան, Մուրատեան, Նոխուտեան, Գույումճեան եւ Տումանեան ընտանիքներ շնորհակալութիւն կը յայտնեն գերշ. Տ. Վարուժան արք. Հերկելեանին, հոգշ. Տ. Փարէն ծ. վրդ. Վարդանեանին, «Ազդակ» օրաթերթին, ինչպէս նաեւ բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, ծաղկեպսակով, նուիրատուութեամբ, հեռաձայնով, յուշագրութեամբ կամ այլապէս մասնակից եղան իրենց քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին` ՔՆԱՐ Փ. ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆի մահուան սուգին:

—————————————

