Յայտարարութիւններ (11 Յունուար 2022)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Փանոս Ֆէսլեան եւ դուստրը` Փաթիլ

Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Տիրա Գազանճեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Վիգէն եւ Ազատուհի Ժամկոչեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Յարութիւն եւ Մելինէ Շաքլեան եւ զաւակունք

Տիկին Մունա Շաքլեան եւ զաւակունք

Տիար Զոհրապ Ֆէսլեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Պետրոս եւ Նոյեմի Ֆէսլեան եւ զաւակունք

Տիար Անդրանիկ Ֆէսլեան

Ֆէսլեան եւ Ժամկոչեան ընտանիքներ

Գազանճեան եւ Շաքլեան ընտանիքներ

Քէշիշեան եւ Պասմաճեան ընտանիքներ

Քենտիրճեան եւ Տուտաքլեան ընտանիքներ

Պելիմճեան եւ Պայլուզեան ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց դստեր, կնոջ, մօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին`

ՎԷՀԱՆՈՒՇ ՖԷՍԼԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ՇԱՔԼԵԱՆ, 1945-ին)

մահը, որ պատահեցաւ երկուշաբթի, 10 յունուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի վաղը` չորեքշաբթի, 12 յունուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Այնճարի Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Այնճարի գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

—————————————

ԱԶԴ

Լիբանանի հայոց թեմի Դատաստանական խորհուրդը 17 դեկտեմբեր 2021 թուականին արձակեց պարոն Ճորճ Գրիգոր Գասարճեանի եւ Ախթամար Ասատուրեանի ամուսնալուծման դիմումին վերաբերեալ թիւ 54/21 վճիռը:

Սոյն կոչնագիրը համազօր է վճիռի հաղորդման, որով այս թուականէն սկսեալ ենթակաները ունին 40 օր` իբրեւ վերադատ ատեանին դիմելու ժամանակամիջոց:

Յաւելեալ մանրամասնութիւններ ստանալու համար կը խնդրուի դիմել Ազգային առաջնորդարանի Դատաստանական խորհուրդի գրասենեակ:

Ի դիմաց

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ

ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ

—————————————

