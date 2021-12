Յայտարարութիւններ (31 Դեկտեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Լիւսի Սերայտարեան եւ զաւակունք

Տիկին Մարիա Սերայտարեան-Մանանեան եւ զաւակունք (Մոնրէալ)

Տէր եւ տիկին Գրիգոր եւ Մարլեն Սերայտարեան-Երեւանեան եւ զաւակունք (Լոս Անճելըս)

Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Կրէյս Սերայտարեան եւ զաւակունք

Սերայտարեան եւ Նագգաշեան ընտանիքներ

Ճեռահեան եւ Քէշիշեան ընտանիքներ

Մանանեան եւ Երեւանեան ընտանիքներ

Գըլընճեան եւ Եունէս ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին`

ԱՐԱՔՍԻ ՍԵՐԱՅՏԱՐԵԱՆԻ

(Ծնեալ` Նագգաշեան, Պէյրութ, 1935-ին)

մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 28 դեկտեմբեր 2021-ին, Մոնրէալի մէջ, Քանատա:

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը պիտի կատարուի Մոնրէալի մէջ, Քանատա:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Նկատի ունենալով «Քորոնա» ժահրի համավարակին պատճառած դժուարութիւնները` ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին հեռաձայնի հետեւեալ թիւերով.

Վահէ Սերայտարեան +961-3-289100

Սարգիս Սերայտարեան +961-3-251800

Լիւսի Սերայտարեան +961-3-239123

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆի մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 2 յունուար 2022-ին, Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ՊԱՏՐԻԿ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆԻ մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 2 յունուար 2022-ին, Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

ՍՏԱՑԱՆՔ

«ՀՈԳԵՒՈՐ ՔԱՐՈԶՆԵՐ»

Հեղինակ` Մեծն Ս. Մակար Հայացուց` Մակար եպս. Աշգարեան

Տպարան կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Անթիլիաս, Լիբանան

***

«ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐԵԱՆԸ ՎԱՒԵՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԵՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՄ»

Աշխատասիրութեամբ` ԱԼԲԵՐՏ ՇԱՐՈՒՐԵԱՆի

Հրատարակութիւն` «Արմաւ» հրատարակչութեան

Երեւան, 2021

—————————————

