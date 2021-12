Յայտարարութիւններ (20 Դեկտեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Աբրահամեան ընտանիք կը գուժէ

ՔՆԱՐ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 19 դեկտեմբեր 2021-ին:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Մարի Մկրտիչեան եւ զաւակը` Զարեհ (Միացեալ Նահանգներ)

Տիար Յովիկ Մկրտիչեան եւ զաւակը` Սամուէլ (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին Ճէյմս եւ Մակի Յովակիմեան (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին Վազգէն եւ Զեփիւռ Ուզունեան եւ զաւակունք (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին Մկրտիչ եւ Սթելլա Մկրտիչեան եւ զաւակունք

Տիկին Լուսին Քէօսէեան եւ զաւակունք (Քանատա)

Տիկին Ռոզին Մուրատեան եւ զաւակունք (Սուրիա)

Տէր եւ տիկին Վիգէն եւ Նազելի Աւագեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Վարուժ եւ Մարալ Սապունճեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Ասատուր եւ Անի Խաչերեան եւ զաւակը

Տէր եւ տիկին Վիգէն Տէր Խաչատուրեան եւ զաւակունք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ՍԱՄՈՒԷԼ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ

(Ծնեալ` Տիգրանակերտ, 1922-ին)

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 24 նոյեմբեր 2021-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` երկուշաբթի, 20 դեկտեմբերին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Հոլիվուտի «Հիլզ Ֆորեսթ Լոն» գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

—————————————

—————————————

CHAT & PLAY

Internet Service Provider

Special offer for New Subscribers

Pay 1 month, Get 2 months for free

also free cable installation

for more information please contact

71-354523, 01-247365

RECRUITING

We are recruiting new positions in secretary & customer care services. If interested kindly send your cv to: [email protected]