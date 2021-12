Յայտարարութիւններ (18 Դեկտեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Ալիս Գամպէրեան-Մկրտիչեան

Տիար Ռոժէ Մկրտիչեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Մոնիք Եսայեան եւ զաւակները` Թրէյսի եւ Եոհան

Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Լիւսի Մահսերէճեան եւ զաւակները` Արէն, Սէլին, Քարլ

Տէր եւ տիկին Անդրանիկ եւ Էլօ Մկրտիչեան եւ զաւակունք

Տիար Գրիգոր Մկրտիչեան

Հանգուցեալ Սեդա Քէշիշեանի ընտանիք

Հանգուցեալ Անահիտ Սահակեանի ընտանիք

Տէր եւ տիկին Մունիր եւ Էլիզապեթ Ալտիտուքա եւ զաւակունք

Մկրտիչեան եւ Գամպէրեան ընտանիքներ

Եսայեան եւ Մահսերէճեան ընտանիքներ

Քէշիշեան եւ Դանիէլեան ընտանիքներ

Սահակեան եւ Ալտիտուքա ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ՃՈՐՃ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 16 դեկտեմբեր 2021-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի վաղը` կիրակի, 19 դեկտեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 2:30-ին, Էշրեֆիէի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 8:00, Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ «Տիրան Պապիկեան» սրահին մէջ:

—————————————

Ս. Յակոբ Եկեղեցի – Էշրեֆիէ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ

Ս. ՅԱԿՈԲ ՄԾԲՆԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԵԱՆ

Շաբաթ, 18 դեկտեմբեր 2021

Ս. եւ անմահ պատարագ` ժամը 9:30-ին.

Կը պատարագէ եւ կը քարոզէ

ՀՈԳՇ. Տ. ԵՂԻԱ ԱԲՂ. ՄԱԼԽԱՍԵԱՆ

երգեցողութիւնը պիտի կատարեն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դպրեվանքի ընծայարանի կիսասարկաւագներն ու սարկաւագները.

– Պատարագի աւարտին` աղօրհնէք

– Մատաղի պատրաստութիւն

– Երեկոյեան ժամերգութիւն` ժամը 6:00-ին

– Գեղարուեստական յայտագիր` ժամը 7:00-ին, «Տիրան Պապիկեան» սրահին մէջ

Կիրակի, 19 դեկտեմբեր 2021

– Առաւօտեան ժամերգութիւն` ժամը 8:30-ին

– Ժամանում առաջնորդ սրբազան հօր` ժամը 9:30-ին

– Սկիզբ Ս. պատարագի` ժամը 9:30-ին

– Քարոզ` ժամը 11:00-ին

– Հոգեհանգիստ եւ մատաղօրհնէք` ժամը 11:30-ին

– Օրուան բոլոր արարողութիւններուն պիտի հանդիսապետէ, Ս. պատարագը պիտի մատուցէ եւ մատաղօրհնէքը պիտի կատարէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց Թեմին

Սիրով կը հրաւիրենք մեր բոլոր հայորդիները` հաղորդուելու համար բոլոր տօներու խորհուրդներով:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ԾԱՆՕԹ.- Անոնք, որոնք կը փափաքին ուխտի համար ոչխար ընծայաբերել կամ փոխան ոչխարի նուիրատուութիւն կատարել, թող բարեհաճին դիմել Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ գրասենեակը, ամէն օր առաւօտեան ժամը 8:00-էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 1:00:

Ս. Յակոբը բարեխօս ըլլայ ձեզի բոլորիդ:

—————————————

—————————————

365 Օրերէն Օր Մը`

Քահլ-Ի Հայ Տարեցներու Տան

Պոսնոյեան, Տէր Պետրոսեան Եւ Մահսէրէճեան Ընտանիքներ Իրենց Ծնողներուն` Զոհրապ Եւ Ռիթա Պոսնոյեաններու Յիշատակին Կը Ստանձնեն Օրուան Մը Ճաշի Ծախսը` 4.000.000 Լիբ. Ոսկիով:

18 Դեկտեմբեր 2021

—————————————

