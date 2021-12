Յայտարարութիւններ (14 Դեկտեմբեր 2021)

Ս. Յակոբ Եկեղեցի – Էշրեֆիէ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ

Ս. ՅԱԿՈԲ ՄԾԲՆԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԵԱՆ

Շաբաթ, 18 դեկտեմբեր 2021

– Առաւօտեան ժամերգութիւն եւ աղօրհնէք` ժամը 8:30-ին

– Ս. Հաղորդութիւն` ժամերգութեան աւարտին

– Մատաղի պատրաստութիւն

– Երեկոյեան ժամերգութիւն` ժամը 6:00-ին

– Գեղարուեստական յայտագիր` ժամը 7:00-ին, «Տիրան Պապիկեան» սրահին մէջ

Կիրակի, 19 դեկտեմբեր 2021

– Առաւօտեան ժամերգութիւն` ժամը 8:30-ին

– Ժամանում առաջնորդ սրբազան հօր` ժամը 9:30-ին

– Սկիզբ Ս. պատարագի` ժամը 9:30-ին

– Քարոզ` ժամը 11:00-ին

– Հոգեհանգիստ եւ մատաղօրհնէք` ժամը 11:30-ին

– Օրուան բոլոր արարողութիւններուն պիտի հանդիսապետէ, Ս. պատարագը պիտի մատուցէ եւ մատաղօրհնէքը պիտի կատարէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց Թեմին

Սիրով կը հրաւիրենք մեր բոլոր հայորդիները` հաղորդուելու համար բոլոր տօներու խորհուրդներով:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ԾԱՆՕԹ.- Անոնք, որոնք կը փափաքին ուխտի համար ոչխար ընծայաբերել կամ փոխան ոչխարի նուիրատուութիւն կատարել, թող բարեհաճին դիմել Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ գրասենեակը, ամէն օր առաւօտեան ժամը 8:00-էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 1:00:

Ս. Յակոբը բարեխօս ըլլայ ձեզի բոլորիդ:

—————————————

—————————————