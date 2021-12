Յայտարարութիւններ (9 Դեկտեմբեր 2021)

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ԻՇԽԱՆ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 12 դեկտեմբեր 2021-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ`

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ

Յիշատակին Խօսք կ՛առնեն`

ՎԵՐ. ԴՈԿՏ. ՓՈԼ ՀԱՅՏՈՍԹԵԱՆ, ՄԵԹՐ ԴՈԿՏ. ՀԱՍԱՆ ԺՈՒՆԻ, ՏԻԱՐ ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ, ՏԻԱՐ ՀԱՄԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ՏԻԱՐ ԳԱՌՆԻԿ Վ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Երաժշտական յայտագիրի համադրում` ՄԱՅԵՍԹՐՕ ՎԻԳԷՆ ՉԱԼԵԱՆի

Տեսանիւթի պատրաստութիւն` ԲԵՄԱԴՐԻՉ ՊԵՏՐՈՍ Գ. ԹԵՄԻԶԵԱՆի

Տեղի կ՛ունենայ ուրբաթ, 10 դեկտեմբեր 2021-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Հայկազեան համալսարանի սրահին մէջ, Քանթարի, Լիբանան:

ՀՐԱՒԷՐ

—————————————

ՍՏԱՑԱՆՔ

«ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ»

Հեղինակ` ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Հրատարակութիւն` «Զանգակ» հրատարակչութեան

Երեւան, 2021

—————————————

—————————————

