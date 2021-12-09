Յայտարարութիւններ (9 Դեկտեմբեր 2021)
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ԻՇԽԱՆ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 12 դեկտեմբեր 2021-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:
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ՅԱՐԳԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ`
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ
Յիշատակին Խօսք կ՛առնեն`
ՎԵՐ. ԴՈԿՏ. ՓՈԼ ՀԱՅՏՈՍԹԵԱՆ, ՄԵԹՐ ԴՈԿՏ. ՀԱՍԱՆ ԺՈՒՆԻ, ՏԻԱՐ ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ, ՏԻԱՐ ՀԱՄԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ՏԻԱՐ ԳԱՌՆԻԿ Վ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
Երաժշտական յայտագիրի համադրում` ՄԱՅԵՍԹՐՕ ՎԻԳԷՆ ՉԱԼԵԱՆի
Տեսանիւթի պատրաստութիւն` ԲԵՄԱԴՐԻՉ ՊԵՏՐՈՍ Գ. ԹԵՄԻԶԵԱՆի
Տեղի կ՛ունենայ ուրբաթ, 10 դեկտեմբեր 2021-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Հայկազեան համալսարանի սրահին մէջ, Քանթարի, Լիբանան:
ՀՐԱՒԷՐ
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ՍՏԱՑԱՆՔ
«ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ»
Հեղինակ` ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
Հրատարակութիւն` «Զանգակ» հրատարակչութեան
Երեւան, 2021
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