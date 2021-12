Յայտարարութիւններ (2 Դեկտեմբեր 2021)

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ

ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Լիբանանի Տիգրանակերտի հայրենակցական միութեան Անդամական ընդհանուր ժողովը տեղի պիտի ունենայ շաբաթ, 4 դեկտեմբեր 2021-ին, երեկոյեան ժամը 6:00-ին, Պուրճ Համուտի Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի Ֆարաճեան լսարանին մէջ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

– Ընթացաւարտ վարչութեան երկամեայ նիւթաբարոյական գործունէութեան քննարկում:

– Նոր վարչութեան ընտրութիւն:

ԾԱՆՕԹ

Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի նկատուի երեկոյեան ժամը 6:30-ին:

Պէյրութ, Լիբանան

23 նոյեմբեր, 2021

—————————————

ՍՏԱՑԱՆՔ

«ԸՆՏՐԱՆԻ»

Հեղինակ` ՊԵՏՐՈՍ ՀԵՐԵԱՆ

Հրատարակութիւն` «Լուսաբաց» հրատարակչատան

Երեւան, 2020

****

ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄՈՒՄ.

ՂԱՐԱԴԱՂ

(ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ)

Հեղինակ` ԳՐԻԳՈՐ ԱՐՔ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Թաւրիզ, 2021

—————————————

