Յայտարարութիւններ (1 Դեկտեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սեդա Սալիպեան

Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Մակի Թաշճեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Եութա Սալիպեան եւ զաւակունք (Գերմանիա)

Տէր եւ տիկին Տիգրան եւ Սօսի Սալիպեան եւ զաւակունք (Իտալիա)

Տիկին Լուսին Թոքաճեան եւ զաւակունք (Յորդանան)

Տիկին Ալիս Շաթրեան եւ զաւակունք

Տիկին Արաքսի Կիտանեան եւ զաւակունք (Միացեալ Նահանգներ)

Տիկին Տիգօ Քէշիշեան եւ զաւակունք

Տիկին Շաքէ Անքսզեան եւ զաւակունք (Ֆրանսա)

Տէր եւ տիկին Արամ եւ Անի Բաշապէզեան եւ զաւակունք (Ֆրանսա)

Տիկին Անի Չարխուտեան եւ զաւակունք (Սուրիա)

Սալիպեան եւ Չարխուտեան եւ ընտանիքներ

Թաշճեան եւ Թոքաճեան ընտանիքներ

Շաթրեան եւ Կիտանեան ընտանիքներ

Քէշիշեան եւ Անքսզեան ընտանիքներ

Բաշապէզեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց զաւկին, եղբօր եւ հարազատին`

ԳԷՈՐԳ ԱՒԵՏԻՍ ՍԱԼԻՊԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ երկուշաբթի, 29 նոյեմբեր 2021-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` չորեքշաբթի, 1 դեկտեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, ինչպէս նաեւ հինգշաբթի, 2 դեկտեմբերին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, «Տէմիրճեան» կեդրոնի սրահին մէջ:Իսկ հեռաձայնի միջոցով` Մակի` 03-738700:

—————————————

«ԿԵԱՆՔ ՄԸ ՓՐԿԵՆՔ» ՖՈՆՏԻՆ

– Կարէն Խիւտավերտեանի յիշատակին`

Նայիրի Մուրատեան 50 եւրօ

– Ազգային մը 2.500.000 լ. ո.

– Ազգային մը 1.950.000 լ. ո.

– Գէորգ Փոնթիկեան 600.000 լ. ո.

– Ազգային մը 500.000 լ. ո.

– Սօսի Պաուարշի 300.000 լ. ո.

—————————————

ԱԶԴ

Ազնուափա՛յլ

տիկին Ժաքլին Աթիքեան,

Լիբանանի հայոց թեմի Դատաստանական խորհուրդս, իր 1 հոկտեմբեր 2021 եւ 26 նոյեմբեր 2021 թուականի նիստերուն, որոնցմէ, հակառակ այդ նիստերուն մասին ազդերուն մամուլի միջոցով հրապարակուած ըլլալնուն, բացակայեցաք, զբաղեցաւ ձեր ընտանեկան հարցով:

Սոյն ազդով ձեզ կը տեղեկացնենք, որ Դատաստանական խորհուրդը նշեալ նիստին փակեց ձեր թղթածրարը եւ առիթ տուաւ մինչեւ 15 յունուար 2022 գրասենեակ ներկայանալով` յանձնելու ձեր վերջնագիրները:

ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՈՑ

—————————————

