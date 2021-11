Գաղութէ – Գաղութ

Պատրաստեց՝ ՄԱՐԱԼ ՄԽՍԵԱՆ

Սուրիա

Արցախի Նահատակներու Հոգւոյն Հոգեհանգստեան Արարողութիւն

Ներկայութեամբ ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեանի, կիրակի, 7 նոյեմբեր 2021-ին, Հալէպի ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, յետ ս. պատարագին, տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն` Արցախի պաշտպանութեան համար նահատակուած հալէպահայ եւ բոլոր նահատակներու հոգւոյն:

Արարողութեան հանդիսապետեց Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Մասիս եպս. Զօպուեան:

ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչին կողքին, արարողութեան ներկայ էին նահատակ հալէպահայեր` Յարութ Բանոյեանի, Մոսիկ Սէքլէմեանի եւ Յակոբ Ասթարճեանի ընտանեկան պարագաները, ՀՅԴ-ի եւ ՌԱԿ-ի ներկայացուցիչները, Հայ կաթողիկէ համայնքի պետը, մխիթարեան հայրեր, Սուրիոյ խորհրդարանի հայազգի երեք երեսփոխանները, ՀՀ մարդասիրական խումբի ներկայացուցիչներ, Ազգային Կեդրոնական վարչութեան եւ Բերիոյ թեմի Ազգ. վարչութեան, մարմիններու, ՀՄԸՄ-ի եւ Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեանց, միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ Դամասկոսէն, Լաթաքիայէն, Գամիշլիէն ու Քեսապէն ազգայիններ:

Արցախի 44-օրեայ պատերազմի Ա. տարելիցին առիթով սրբազան հայրը իր պատգամը ուղղելով` վեր առաւ հայրենիքի համար նահատակութեան խորհուրդը: Ան դիտել տուաւ, որ հայրենիքի ղեկավարի մը համար պատիւ է շարունակել իր նախորդներուն ազատութեան համար պայքարի ուղին եւ ազգին ու հայրենիքին ծառայութիւնը` առաւել բարգաւաճ եւ հզօր հայրենիք մը ունենալու հեռանկարով: Ան անառակ որդիին առակը մէջբերելով` ներկայ փուլին անհրաժեշտ նկատեց հաշուետուութիւն կատարել` մեր սխալները տեսնելու եւ զանոնք սրբագրելու համար:

Մասիս եպիսկոպոս յիշեց Արցախի մեր հազարաւոր նահատակները եւ սուրիահայ երեք նահատակները, որոնք Արցախի ազատութեան համար հրաժեշտ տուին իրենց տան եւ ընտանիքին, ուղղուեցան պատերազմի դաշտ` պաշտպանելու մեր իրաւունքներն ու ազգային արժէքները եւ նահատակութեամբ իրենց գերագոյն սէրը արտայայտեցին հայրենիքին նկատմամբ: «Եթէ անոնք չըլլային, այսօր պիտի գտնուէինք մահուան անդունդին եզրին», աւելցուց ան:

Սրբազան հայրը յիշեց նաեւ սուրիական հայրենիքի ազատութեան համար անցնող տարիներուն իրենց արիւնը թափած մեր ազգի նահատակ զաւակները:

Ան իր խօսքը եզրափակեց` ըսելով. «Այս սուրբ խորանին առջեւ, Հալէպի պատմական այս քաղաքին մէջ, եղբայրական մեր սէրը եւ մեր ձեռքը կ՛երկարենք հայրենիքի եւ Արցախի մէջ ապրող, պայքարող եւ տագնապող մեր ժողովուրդի զաւակներուն եւ հոսկէ կ՛ուխտենք հաւատարիմ մնալ նախնեաց կտակին, հայրենիքին, ազատութեան, անկախութեան եւ եռագոյն դրօշին»:

Դամասկոսի Մէջ Հոգեհանգիստ` Ի Յիշատակ Սուրիահայ Նահատակներուն

Դամասկոսի «Ահարոնեան» կեդրոնի վարչութեան նախաձեռնութեամբ, Արցախի 44-օրեայ պատերազմին Շուշիի պաշտպանական մարտերուն ընթացքին նահատակուած սուրիահայ երեք հերոսներուն` Յարութ Բանոյեանի, Յակոբ Ասթարճեանի եւ Մոսիկ Սէքլէմեանի նահատակութեան առաջին տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան արարողութիւն կատարուեցաւ Դամասկոսի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ` ուրբաթ, 5 նոյեմբեր 2021-ին, յաւարտ ս. պատարագին:

Արարողութեան ներկայ էին` Սուրիոյ խորհրդարանի անդամ դոկտ. Նորա Արիսեան, Հայաստանի դեսպանութեան ներկայացուցիչները, ՍՕ Խաչի «Էրեբունի» մասնաճիւղի, ՀՄԸՄ-ի, Համազգայինի «Լ. Շանթ» մասնաճիւղի վարչութեանց անդամները, ՀՄԸՄ-ականներ, ՍԵՄ-ական երիտասարդներ եւ Ազգ. Միացեալ Ճեմարանի հոգաբարձութիւնը, տնօրէնութիւնը, ուսուցչական կազմը, ինչպէս նաեւ` միջնակարգի ու երկրորդականի աշակերտները:

«Ահարոնեան» կեդրոնի ներկայացուցիչ Արմէն Ուրֆալեան կարդաց երեք նահատակ ընկերներուն կենսագրականները` վեր առնելով անոնց ծառայութեան եւ զոհողութեան ոգին ու ըսաւ. «Մահ իմացեալ անմահութիւն է»: Այս իտէալով եւ ՀՅ Դաշնակցութեան գաղափարախօսութեամբ թրծուած քաջ եւ խիզախ Յարութը, Յակոբն ու Մոսիկը, գիտակցելով իրենց պարտականութեան, փութացին հայրենիքի փրկութեան եւ հերոսաբար նահատակուելով` իրենց արեամբ շաղախեցին Արցախ հայրենիքի սուրբ հողը: Անոնք անմահացան եւ անոնց յիշատակը յաւերժ վառ պիտի մնայ հայ ժողովուրդի մտքին ու հոգիին մէջ»:

Յետհոգեհանգստեան արարողութեան, առաջնորդ սրբազան հայրը` Արմաշ եպս. Նալպանտեան վեր առաւ նահատակութեան ու զոհողութեան իմաստը` հայրենիքի պաշտպանութեան մէջ ու յայտնեց, որ սուրիահայ երեք նահատակները, հետեւելով Յիսուս Քրիստոսի փրկագործ օրինակին, անսացին հայրենիքի կանչին եւ իրենց կեանքը զոհաբերելով` անմահացան եւ նահատակութեան պատգամը դրոշմեցին հայ ժողովուրդի նորագոյն պատմութեան էջերուն մէջ:

Բի՜ւր յարգանք` հայրենիքի ազատութեան ճամբուն նահատակուած, անձնուրաց մեր հերոսներուն:

«Յանուն Հայրենիքի» Խորագրով Երգահանդէս

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Մասիս եպս. Զօպուեանի, կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան» մասնաճիւղի վարչութեան, 24 հոկտեմբերին «Գ. Եսայեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Յանուն հայրենիքի» խորագիրով ազգային-յեղափոխական երգերու երեկոյ` մասնակցութեամբ Համազգայինի նուագախումբին եւ մեներգողներուն, ղեկավարութեամբ տոքթ. Րաֆֆի Ապէճեանի, ինչպէս նաեւ «Շուշի» մանկապատանեկան պարախումբին` գեղարուեստական ղեկավարութեամբ Վրէժ Թերզեանի:

Համերգին նպատակն էր հայ երիտասարդութիւնը ազգային երգի ճամբով ոգեշնչել հայ ժողովուրդի ազատագրական պայքարի բագինին ինկած հերոսներուն օրինակով:

Օրուան հանդիսավար Գէորգ Աղպապեան ազգային պատգամներով մերթ ընդ մերթ վեր առաւ հայ ազատագրական շարժման հերոսներուն սխրանքներն ու հայրենիքի պաշտպանութեան հրամայականը:

Օրուան եզրափակիչ պատգամը ուղղեց առաջնորդ սրբազանը: Ան շեշտեց, որ ազգային-յեղափոխական երգերով սերունդներ դաստիարակուեցան ու կը դաստիարակուին, մեր պատմութեան խորհուրդները այս երգերով նաեւ կը փոխանցուին մատղաշ սերունդներուն: Ան գնահատեց մասնաճիւղի վարչութեան աշխատանքը` կենդանի պահելու հայ երգը, նկատել տալով, որ այս սերունդը նոյն սիրով կը կառչի հայ երգին ու պարին` հարստացնելով իր ներաշխարհը: Սրբազան հայրը խօսքը ուղղելով Արցախի մէջ նահատակ հալէպահայերու ծնողներուն` իր հպարտութիւնը յայտնեց, որովհետեւ իրենց զաւակները իրենց կեանքը զոհեցին յանուն Հայաստանին ու Արցախին, իրենց արիւնով ու աճիւններով սրբացնելով Արցախը: Ան շեշտեց, որ բոլորս հաւատարիմ պիտի մնանք անոնց կտակին` արդարութիւն պահանջելով անարդար այս աշխարհէն:

Թեհրան

Մոմավառութիւն` Ի Յիշատակ Արցախեան 44-Օրեայ Պատերազմի Նահատակներուն

5 նոյեմբերին հայ երիտասարդներ եւ հայրենակիցներ համախմբուեցան «Արարատ» մարզաւանի Ս. Խաչ մատուռի շրջափակին մէջ` մեծարելու աւելի քան 5000 հայ նահատակներու անմեռ յիշատակը, որոնք արցախեան 44-օրեայ պատերազմի ընթացքին իրենց կեանքը զոհաբերեցին յանուն հայրենիքի:

ՀՅԴ «Ռոստոմ» երիտասարդական միութեան, «Յովնան Դաւթեան» ուսանողական միութեան եւ «Քրիստափոր» պատանեկան կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ձեռնարկը մեկնարկեց հոգեհանգստեան արարողութեամբ, որուն յաջորդեց կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով օրուան խօսքը, որ սթափելու կոչ կ՛ուղղէր երիտասարդութեան:

Ձեռնարկի ընթացքին ցուցադրուեցաւ տեսերիզ մը, որուն ընթացքին ներկաները մոմեր տեղադրեցին նահատակներուն պատկերներուն դիմաց, որմէ ետք բոլորը միասնաբար երգեցին յեղափոխական երգեր:

Ատրպատական

Հայ Մշակոյթի Օրուան Տօնակատարութիւն

Հովանաւորութեամբ եւ նախագահութեամբ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր արք. Չիֆթճեանի, կազմակերպութեամբ Թեմական խորհուրդին, 28 hոկտեմբերին առաջնորդարանի «Համազասպ Ոսկանեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ բանախօսութիւն-ցուցահանդէս-գեղարուեստական յայտագիր` նուիրուած Սրբոց Թարգմանչաց տօնին եւ Հայ Մշակոյթի ամսուան:

«Թաւրիզը եւ հայ գիրքի տպագրութիւնը» խորհրդանշական խորագիրը կրող սոյն ցուցահանդէսին ցուցադրուեցան` անցնող երկու դարերու ընթացքին Թաւրիզի մէջ տպագրուած հայերէն գիրքեր, Թաւրիզի հայոց թեմական տպարանի հնամենի մամուլը, գրամեքենաները եւ այլ յիշատակներ:

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Ազգային առաջնորդարանի քարտուղարութեան անդամ Արսինէ Բաբայեանը, որ անդրադարձաւ օրուան կարեւոր իրադարձութեան:

Սրբազան հայրը իր բանախօսութեան ընթացքին նախ անդրադարձաւ մտաւորական այն խաւին, որ յաջողած էր շուրջ 200 տարիներ առաջ Թաւրիզի մէջ ո՛չ միայն ամէնօրեայ դպրոց հիմնել, որ ամբողջ Իրանի առաջին ամէնօրեայ դպրոցը եղած էր, այլեւ` Ատրպատականի տարբեր քաղաքներուն մէջ եւ գլխաւորաբար Թաւրիզի մէջ հիմնել գրադարաններ, զանոնք միշտ ճոխացնելով նոր ատաղձով, տարբեր քաղաքներէ բերուած, ինչպէս Թիֆլիսէն, Պաքուէն, Պոլիսէն, Պէյրութէն եւ այլ մշակութային օճախներէն: Սրբազան հայրը շեշտելով Թաւրիզի մտաւորական խաւի ներդրումը` նկատել տուաւ, որ բաւարար չէր հայ գիրքի հոսքը արտասահմանէն, աւելցնելով, որ Թաւրիզի հայ մտաւորականութիւնը, գլխաւորութեամբ դպրոցի ուսուցիչներուն եւ հովանաւորութեամբ օրուան առաջնորդներուն եւ Թեմական խորհուրդի անդամներուն, հիմնեց թեմական տպարանը, որ 1800-ական թուականներու երկրորդ կէսէն լոյս ընծայեց տասնեակներով գիրքեր եւ գրքոյկներ: Ան լուսանկարներու ցուցադրութեամբ հերթականութեամբ ներկայացուց գիրքերը` ամփոփ բացատրութիւն տալով իւրաքանչիւրին մասին: Սրբազանը ներկայացուց նաեւ թերթօններով կազմուած գիրքերէն օրինակներ, որոնք թաւրիզահայ մշակութասէր ու մտաւորական խաւի բծախնդիր աշխատանքի արդիւնքն էին:

Սրբազան հայրը այս առիթով իր բարձր գնահատանքը յայտնեց գրադարանի վարչութեան` գլխաւորութեամբ Նանի Շահմուրատեանի, եւ` վարչական խմբակին ու գործակիցներուն, որոնք բծախնդրութեամբ կը պահպանեն այն, ինչ որ դարերէ ի վեր ժառանգ մնացած է թեմին: Այս առիթով սրբազանը ուրախութեամբ յայտնեց նաեւ, որ «Ռոստոմ-Գասպար» գրադարանը շուտով հիմնական վերանորոգման պիտի ենթարկուի` աւելի առինքնող դառնալու համար մեր նոր սերունդի ընթերցասէր զաւակներուն:

Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

Հանդիսութեան աւարտին սրբազան հայրը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսի հայրապետական սրբատառ կոնդակով քահանայական լանջախաչ կրելու իրաւունք շնորհեց Թաւրիզի հովիւ Մարտիրոս քհնյ. Ղուկասեանին, որ շուրջ հինգ տարիներ առաջ ձեռնադրուելով Թաւրիզի մէջ` նուիրեալ ծառայութիւն կը մատուցէ թեմի հաւատացեալ ժողովուրդին:

Միացեալ Նահանգներ

«Մեսրոպ Մաշտոց» Շքանշանի Տուչութիւն` Մայտա Մելքոնեանին

17 հոկտեմբերին Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան թեմի առաջնորդ Անուշաւան արք. Դանիէլեան պատարագեց ու քարոզեց Ուոթըրթաունի (Մասաչուսեց) Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ մէջ: Յաւարտ սուրբ պատարագի, եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայ Մշակոյթի ամսուան ոգին արտայայտող ձեռնարկ մը` պատուելով հայ մշակոյթի անխոնջ մշակ մը` Մայտա Մելքոնեանը:

Եկեղեցւոյ հովիւ Անդրանիկ Ա. քհնյ. Պալճեան ողջունեց ներկաները` քաջալերելով անոնց մասնակցութիւնը: Առաջնորդ սրբազան հայրը կարդաց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակը եւ «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով պատուեց յիսունեւհինգ տարիներու հայեցի կրթութեան բազմավաստակ մշակ Մայտա Մելքոնեանը:

Շքանշանակիր դաստիարակը յուզումնախառն արտայայտութեամբ շնորհակալութիւն յայտնեց այս պատուին համար, որ կը պատկանէր նաեւ իր բոլոր գործակիցներուն: Ան դիպուկ յիշողութիւն մը բաժնելով ներկաներուն հետ` յայտնեց, որ Հալէպի Քարէն Եփփէ ճեմարանը աւարտելէ ետք, երբ կ՛առաջարկուի իրեն հայ լեզու դասաւանդել, կը մերժէ` առարկելով, որ ինք անփորձ է, սակայն իր մեծ հօր` վաստակաւոր Մկրտիչ Մկրտիչեանի քաջալերանքին վրայ առաջին քայլը կ՛առնէ, որուն կը հետեւի յիսունեւհինգ տարիներու ուսուցչական ասպարէզի երախտարժան ծառայութիւնը:

Սրբազան հայրը դրուատելով Մելքոնեանին արժանիքները, վեր առաւ անոր բացառիկ նուիրուածութիւնը` սերունդին մէջ բոցավառելու հայ լեզուի ու մշակոյթի սէրը, մանաւանդ շեշտելով արդի մանկավարժական մեթոտներով մշտական կերպով նորոգուելու իր նախանձախնդրութիւնը, որպէսզի հաճելի դարձնէ ոսկեղենիկը վտարանդի այս ափերուն վրայ ծնած ու հասակ առած նոր սերունդին:

Անդրանիկ Ա. քհնյ. Պալճեան իր գոհունակութիւնը յայտնեց, որ այս ձեռնարկը որպէս անդրանիկ հաւաք` համավարակի պատճառով դադրած համայնքի ընկերային կեանքին, դրական առիթ պիտի հանդիսանայ աստիճանական կերպով վերադառնալու հաւաքական կեանքի օրհնութեան:

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ «Պահպանիչ» աղօթքով ու «Կիլիկիա» մաղթերգով:

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

Աւստրալիա

«Աստուածաշունչի Յանձնառութիւնը Քրիստոնեայի Յարափոփոխ Կեանքին Մէջ» Նիւթով Դասախօսութիւն

Հովանաւորութեամբ սրբազան հօր, 27 հոկտեմբերին տեղի ունեցաւ առաջնորդարանի «Լսարանական երեկոյ» ծրագրին առցանց չորրորդ երկլեզու դասախօսութիւնը` «Աստուածաշունչի յանձնառութիւնը քրիստոնեայի յարափոփոխ կեանքին մէջ» նիւթով: Օրուան դասախօսն էր Աստուածաշունչի ընկերութեան Ծոցի երկիրներու ընդհանուր քարտուղար դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանը:

Դոկտ. Ճէպէճեան անդրադարձաւ լեզուամշակութային եւ լեզուամտածողութեան գործօններուն, որոնք մեծ դերակատարութիւն ունին Աստուածաշունչը հասկնալու եւ մեկնաբանելու գործընթացին մէջ: Ասոր ցայտուն օրինակը բազմաթիւ քրիստոնեայ յարանուանութիւններու առկայութիւնն է, սակայն բոլորին աղբիւրը Աստուածաշունչն է իր երկու կտակարաններով, որոնք զիրար ամբողջացնող գիրքեր են:

Ան անդրադարձաւ ընկերային փոփոխութեանց, որոնք յարատեւ տեղի կ՛ունենան մարդու կեանքին մէջ եւ լայն բացատրութիւն տուաւ անոնց մասին:

Աստուածաշունչի յանձնառութեան ծիրէն ներս դոկտ. Ճէպէճեան անդրադարձաւ զանազան հարցերու եւ զանոնք վերլուծեց` մարդկային ու հայկական տեսանկիւններէ դիտուած, մանրամասն բացատրութիւն տալով եւ շեշտ դնելով ներողամտութեան կարեւորութեան, բայց նաեւ արդարութեան ունեցած կարեւորութեան վրայ:

Սրբազան հայրը իր փակման խօսքին մէջ բարձր գնահատեց դոկտ. Ճէպէճեանին արժանիքները եւ անոր Աստուածաշունչի տարածման աշխատանքը: Ան խիստ կարեւոր նկատեց Աստուածաշունչ կարդալը, զայն թարգմանելը եւ մեկնաբանելը, աշխատանք մը, որ Աստուածաշունչի ընկերութիւնը կը կատարէ, եւ այդ աշխատանքներուն մէջ իր հսկայ ներդրումը ունեցած է ու կը շարունակէ ունենալ դասախօսը:

Յայտնենք, որ դոկտ. Ճէպէճեան իր նոր պատրաստած «Մանուկներու բացատրական Աստուածաշունչ»-էն 30 օրինակ, իսկ հեղինակած գիրքէն` «Bible Engagement: The Discovery of Faith, Hope and Self» 10 հատոր նուիրեց առաջնորդարանին: