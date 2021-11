Յայտարարութիւններ ( 8 Նոյեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Ալին Հեճինեան-Գարակէօզեան

Օրդ. Նուարդ Գարակէօզեան

Օրդ. Քարլա Գարակէօզեան

Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Սիլվա Գարակէօզեան եւ զաւակունք (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին Վարդան եւ Վերա Գալայճեան եւ զաւակունք

Օրդ. Ռիթա Գարակէօզեան

Տէր եւ տիկին Սեպուհ եւ Լուսին Գարակէօզեան եւ զաւակունք (Միացեալ Նահանգներ)

Գարակէօզեան եւ Հեճինեան ընտանիքներ

Տաուտեան եւ Քիրէճեան ընտանիքներ

Գալայճեան եւ Ազատեան ընտանիքներ?

Թահանեան եւ Եազպիք ընտանիքներ

Ալտիք եւ Յարութիւնեան ընտանիքներ

Կիրակոսեան եւ Ներսէսեան ընտանիքներ

Մակտեսեան եւ Քասաճէքեան ընտանիքներ

Սիւլիւքճեան եւ Իսկէնտէրեան ընտանիքներ

Մելքոնեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ՐԱՖՖԻ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 7 նոյեմբեր 2021-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` երկուշաբթի, 8 նոյեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման արարողութեան, կէսօրուան ժամը 12:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 8:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, ինչպէս նաեւ հեռաձայնի միջոցով` Ալին` 70-264630, Ռիթա` 71-760030:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Եանալիս ընտանիք

Տաւիտեան ընտանիք

Շանթայեան ընտանիք

Էմիրզեան ընտանիք

Տապաղեան ընտանիք

Քահալէ ընտանիք

Խալաֆ ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հարազատին`

ԼԵՒՈՆ ՕՆՆԻԿ ԵԱՆԱԼԻՍԻ

(Ծնեալ` Պուլկարիա)

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 4 նոյեմբեր 2021-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ ուրբաթ, 5 նոյեմբերին, Թահուիթա-Ֆըրն Շպպեքի Հայ կաթողիկէ գերեզմանատան մէջ:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւններու համար հեռաձայնել հետեւեալ թիւերուն. Քարոլին` 03-213468 եւ Քրիստին` 03-927976:

—————————————

—————————————