Յայտարարութիւններ ( 27 Հոկտեմբեր 2021)

ՍՏԱՑԱՆՔ

«ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԸՆԴԴԷՄ

ՑԱՆԿԱԳՐՈՒՄԻ «ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԳԻՐՔԸ…»

(Յաւելուած)

Հեղինակ` ԺԻՐԱՅՐ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

Հրատարակութիւն` «Գէորգ Մելիտինեցի» գրական մրցանակի, թիւ 102

Տպարան կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Անթիլիաս, 2021

****

«ՄԱՏՆԱՀԵՏՔԵՐ»

Հեղինակ` ՊԵՐՃՈՒՀԻ ԱՒԵՏԵԱՆ

Հրատարակութիւն` «Գէորգ Մելիտինեցի» գրական մրցանակի, թիւ 103

Տպարան կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Անթիլիաս, 2021

****

«ԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ»

(ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ)

Հեղինակ` ՍԱՐԳԻՍ ՔԷՀԵԱԵԱՆ

Տպարան կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Անթիլիաս, 2021

—————————————

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՃԻՆՊԱՇԵԱՆԻ

ԵՐԿԼԵԶՈՒ (ՖՐԱՆՍԵՐԷՆ-ՀԱՅԵՐԷՆ)

REFUGIÉ

DE PAYS EN PAYS

ԳԱՂԹԱԿԱՆ

ԵՐԿՐԷ ԵՐԿԻՐ

Յուշեր եւ պատմուածքներ գիրքը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա.- Առօրեան ֆրանսահայ կեանքէն:

Բ.- Դրուագներ ֆրանսական աշխարհէն:

Գ.- Լրագրական երգիծանք միջազգային մամուլէն:

Դ.- Կենսագրական յուշեր լիբանանահայ կեանքէն:

Գին` 23 $

Ստանալու համար դիմել

e.mail: [email protected]

—————————————

—————————————