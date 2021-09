Յայտարարութիւններ ( 29 Սեպտեմպեր 2021)

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ

ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՆՈՐ ՍԱՆԵՐՈՒ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Մարդակերտման ու հայակերտման հնոց` դպրեվանքի նոր սաներու արձանագրութիւնները շուտով կը հասնին իրենց աւարտին:

Դպրեվանք կ՛ընդունուին նախակրթարանի 5-րդ դասարանը աւարտած աշակերտներէն սկսեալ մինչեւ վերի կարգի աշակերտներ:

Բնականաբար, դպրեվանքի ուսման եւ յարակից այլ պահանջները միշտ եղած են անվճար:

Դպրեվանք յաճախել փափաքողները տեսչութեան հետ կրնան կապ հաստատել հեռաձայնելով 00961 4 983 634 կամ 00961 71 752 259 թիւերուն կամ դիմելով իրենց եկեղեցւոյ ծխատէր քահանային:

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ

—————————————

«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ»

ՅԱՏՈՒԿ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆ

«Զուարթնոց» յատուկ դաստիարակութեան կեդրոնը կը յայտարարէ, թէ 2021-2022 տարեշրջանի արձանագրութիւնները կը շարունակուին հին եւ նոր աշակերտներու համար ամէն օր առաւօտեան ժամը 9:00-էն 12:00:

Վերամուտ` երկուշաբթի, 11 հոկտեմբեր 2021-ին (հետեւելով Լիբանանի կրթութեան նախարարութեան նոր որոշումին):

Հասցէ` Պուրճ Համուտ-Սիս, նախկին Աքսոր Գասարճեան վարժարան:

Tel. 01-261115 e-mail: [email protected]

ԲԱՐԻ ՎԵՐԱՄՈՒՏ

—————————————

ՍՏԱՑԱՆՔ

Harem

RAFFI

First published 1874

Translated from armenian by Beyon Miloyan and Kimberley McFarlane

2020

JALALEDDIN

A portrayal of his incursion

RAFFI

First published 1878

Translated from armenian by Beyon Miloyan and Kimberley McFarlane

2020

THE FOOL

Adventures during the

last russo-turkish war in Armenia

RAFFI

First published 1880

2020