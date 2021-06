Յայտարարութիւններ ( 2 Յունիս 2021)

ՍՏԱՑԱՆՔ

«AU NOM DU PÈRE ET DU FILS»

Auteur: VAHÉ BERBERIAN

Traduit de l’arménien par Houry Varjabedian

Éditions Parenthèses

Imprimé en Union européene

Février 2021

«ՅՈՒՇԵՐՍ ԱՐԱԲ ԲՈՒՆԱՐ ՔՈՊԱՆԻԷՆ»

Հեղինակ` ԴՈԿՏ. ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Տպարան` Centre Littéraire d’Impression Provençal

Լը Ռով – Ֆրանսա

Դեկտեմբեր 2020

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Ոսկերչատուն մը կարիքը ունի վարպետ ոսկերիչի (սետեքեր) մը:

Հեռ. 01-338821 կամ 01-338376:

REQUIRED

Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.

Send CV to

[email protected]

