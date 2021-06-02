Յայտարարութիւններ ( 2 Յունիս 2021)
ՍՏԱՑԱՆՔ
«AU NOM DU PÈRE ET DU FILS»
Auteur: VAHÉ BERBERIAN
Traduit de l’arménien par Houry Varjabedian
Éditions Parenthèses
Imprimé en Union européene
Février 2021
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«ՅՈՒՇԵՐՍ ԱՐԱԲ ԲՈՒՆԱՐ ՔՈՊԱՆԻԷՆ»
Հեղինակ` ԴՈԿՏ. ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Տպարան` Centre Littéraire d’Impression Provençal
Լը Ռով – Ֆրանսա
Դեկտեմբեր 2020
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Կ՛ՈՒԶՈՒԻ
Ոսկերչատուն մը կարիքը ունի վարպետ ոսկերիչի (սետեքեր) մը:
Հեռ. 01-338821 կամ 01-338376:
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REQUIRED
Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.
Send CV to
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