Յայտարարութիւններ ( 1 Յունիս 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչութիւնը կը գուժէ Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան» մասնաճիւղի անդամներէն

ՎԵՀԱՆ ԷԹԻԵՄԵԶԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 30 մայիս 2021-ին, Երեւանի մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Օրդ. Գեղանի Էթիեմեզեան

Տիկին Վեհանուշ Էթիեմեզեան (Լիբանան)

Տէր եւ տիկին Հրայր եւ Թալին Խաչատուրեան եւ զաւակունք (Լիբանան)

Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Նատա Էթիեմեզեան եւ զաւակունք (Լիբանան)

Տէր եւ տիկին Ռոնի եւ Մարիա Պարաքաթ եւ զաւակունք (Լիբանան)

Տէր եւ տիկին Շանթ եւ Անտրիա Էթիեմեզեան (Լիբանան)

Տիկին Սօսի Էթիեմեզեան (Քանատա)

Տէր եւ տիկին Պերճ եւ Մեղեդի Սաաթճեան (Քանատա)

Տէր եւ տիկին Էլի եւ Տաթեւիկ Շահապ եւ զաւակունք (Քանատա)

Տէր եւ տիկին Իշխան եւ Նայիրի Էթիեմեզեան (Քանատա)

Տիար Յովիկ Պէրթիզլեան (Լիբանան)

Տիկին Վերժին Էթիեմեզեան եւ զաւակունք (Լիբանան)

Տիկին Մարի Ազըլեան եւ զաւակունք

Էթիեմեզեան եւ Ազըլեան ընտանիքներ

Մելիքսէթեան եւ Նաճարեան ընտանիքներ

Խաչատուրեան եւ Պարաքաթ ընտանիքներ

Սաաթճեան եւ Շահապ ընտանիքներ

Պէրթիզլեան եւ Ստամպուլեան ընտանիքներ

Գույումճեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հարազատին`

ՎԵՀԱՆ ԷԹԻԵՄԵԶԵԱՆԻ

(Ծնեալ` Հալէպ, 1950-ին)

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 30 մայիս 2021-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան, Երեւան-Հայաստան:

Թաղման արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ երեքշաբթի, 1 յունիսին, կէսօրուան ժամը 14:00-ին, Մալաթիայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, Երեւան-Հայաստան:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Յետ թաղման արարողութեան ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին «Նոր Տէրեան» ճաշարանին մէջ, Բիւզանդի 1/3:

—————————————



«ԱՐՑԱԽԻ ՖՈՆՏ»

Արձագանգելով «Արցախ ֆոնտ»-ի «Նոր կեանք, նոր յոյս» ծրագիրի կոչին`

Աղաւնի Գաբրիէլեանի մահուան առիթով`

– Եսթեր Հրանդ Գաբրիէլեան 50.000 լ.ո.

– Դերձակեան ընտանիք 50.000 լ.ո.

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Ոսկերչատուն մը կարիքը ունի վարպետ ոսկերիչի (սետեքեր) մը:

Հեռ. 01-338821 կամ 01-338376:

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Հաստատութիւն մը կարիք ունի վարպետ կաղապարագործներու (թորնոճի): Դիմել` հեռ. 03-244967:

—————————————

REQUIRED

Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.

Send CV to

[email protected]

—————————————

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճին կատարուեցան հետեւեալ նուիրատուութիւնները.

– Քանդակի բացումին եւ գրախանութի վերանուանման առիթով

Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճի Տիկնանց յանձնախումբի ազնիւ տիկիններ 1.200.000 լ. ոսկի

– Վիգէն Քէսմէեանի պարգեւատրման առիթով

Տէր եւ տիկին Յովիկ եւ Մեղրի Արսլաններ 500.000 լ. ոսկի

– «Օսի Քէսմէեան» մանկամսուրի յայտարարութեան առիթով

Տէր եւ տիկին Յովիկ եւ Մեղրի Արսլաններ 500.000 լ. ոսկի