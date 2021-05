Յայտարարութիւններ ( 27 Մայիս 2021)

ԳՈՅԺ

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի տնօրէնութիւնը խոր ցաւով կը գուժէ վախճանումը վարժարանիս նախկին տնօրէն

ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի.

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ

Հոգեւոր տէրը ի տէր հանգեաւ երեքշաբթի, 25 մայիս 2021-ին:

Մեսրոպեանի համայն ընտանիքը կ՛աղօթէ առ Աստուած, վասն վախճանեալ հովիւի հոգիի հանգստութեան եւ հայ եկեղեցւոյ հաւատացեալներու մխիթարութեան:

—————————————

ԳՈՅԺ

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան

Լիբանանի Շրջանային Յանձնաժողովը

եւ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Լիբանանի մեծ ընտանիքը իրենց բոլոր յանձնախումբերով, վարչական ու համակիր անդամներով սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն վախճանումը`

ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ ԵՒ ԳԵՐԵՐՋԱՆԻԿ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի.

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ

որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 25 մայիս 2021-ին, Հայ կաթողիկէ պատրիարքարանին մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Համազգայինի «Գ. Իփէկեան» թատերախումբը կը գուժէ իր երկարամեայ վաստակաւոր դերասաններէն

ՆՈՒՊԱՐ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 26 մայիս 2021-ին:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Վերժին Եազմատճեան-Մանուկեան

Ալեքս Մանուկեան

Քալին Մանուկեան

Մանուկեան եւ Հաժժար ընտանիքներ

Եազմատճեան եւ Մոլօ ընտանիքներ

Թուլումեան եւ Ղարզէտտին ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր եւ հարազատին`

ՆՈՒՊԱՐ ԳԷՈՐԳ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 26 մայիս 2021-ին:

Թաղման արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` հինգշաբթի, 27 մայիսին, կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Ֆըրն Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատան մատրան մէջ:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Նկատի ունենալով «Քորոնա» ժահրի համաճարակի ստեղծած դժուարութիւնները` հանգուցեալին ընտանիքը ցաւակցութիւնները պիտի ընդունի հեռաձայնի միջոցով:

Վերժին` 03-560257

Ալեքս` +966567878378

Քալին` 03-691299

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Մարտիկ եւ Սոնա Հալլաճեան եւ զաւակունք (Կիպրոս)

Տէր եւ տիկին Հրաչ եւ Ալին Հալլաճեան եւ դուստրը

Տէր եւ տիկին Վարուժ եւ Նորա Հալլաճեան եւ դուստրերը (Միացեալ Նահանգներ)

Տիար Սարգիս Հալլաճեան (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին Յովհաննէս եւ Այտա Օհաննէսեան եւ դուստրերը (Կիպրոս)

Տէր եւ տիկին Համբարձում եւ Սիրարփի Տատուրեան եւ դուստրերը (Միացեալ Նահանգներ)

Տիկին Ալիս Մանանեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Ժաք եւ Մարօ Սապելլա եւ զաւակունք (Յորդանան)

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, զոքանչին, մեծ մօր, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին`

ԹԱԳՈՒՀԻ ՀԱԼԼԱՃԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ՕՀԱՆՆԷՍԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 8 մայիս 2021-ին, Միացեալ Նահանգներ:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` հինգշաբթի, 27 մայիսին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ, Փասատենա, Քալիֆորնիա:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Հանգուցեալին հոգւոյն հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 30 մայիս 2021-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

Նկատի ունենալով «Քորոնա» ժահրի համաճարակին ստեղծած դժուարութիւնները` հանգուցեալին ընտանիքը ցաւակցութիւնները պիտի ընդունի հեռաձայնով: Հրաչ Հալլաճեան` +961 70316405:

—————————————

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒ

ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

Կիրակի, 27 յունիս 2021-ին երեկոյեան ժամը 7:00-ին:

ԾԱՆՕԹ.- Կը խնդրուի չխաչաձեւել:

—————————————

ԳՈՀԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ

ՄԱՅԻՍԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 103-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Տեղի կ՛ունենայ` Լիբանանի հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, կիրակի, 30 մայիս 2021-ին:

Յընթացս Ս. պատարագի:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Հաստատութիւն մը կարիք ունի վարպետ կաղապարագործներու (թորնոճի): Դիմել` հեռ. 03-244967:

—————————————

REQUIRED

Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.

Send CV to

[email protected]

—————————————

ԾԱԽՈՒ ՄԹԵՐԱՆՈՑ

(ԹԱՓՈՒՅՈՎ)

Նահըր Մոթի ծովեզերեայ շրջանին մէջ, 800 քառ. մեթր տարածութիւն: Դիմել` հեռ. 03-779068: