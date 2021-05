Յայտարարութիւններ ( 22 Մայիս 2021)

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՑՈԼԱԿ ԹԻՒԹԷԼԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 23 մայիս 2021-ին, Այնճարի Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

Յետ հոգեհանգստեան արարողութեան ցաւակցութիւններ կ՛ընդունուին Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

ՄԱՐԻ (ՄԱՏԼԵՆ) ՃՌՃԸՌԵԱՆի (ծնեալ` ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ) մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 23 մայիս 2021-ին, Ճիւնիի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ԱՂՕԹՔԻ ՇԱԲԱԹ

ՍՐԲՈՑ ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 24 ՄԱՅԻՍԷՆ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 31 ՄԱՅԻՍ 2021

Սրբոց Հռիփսիմեանց տօնին առիթով, երկուշաբթի, 24 մայիս 2021-էն երկուշաբթի, 31 մայիս 2021, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ գտնուող Ս. Հռիփսիմեանց եւ Գայեանեանց մատրան առջեւ, բացօթեայ պայմաններով, ամէն երեկոյեան ժամը 6:30-ին, տեղի պիտի ունենայ ժամասացութիւն եւ հետեւեալ նիւթերուն շուրջ հոգեւոր խորհրդածութիւն.

– Երկուշաբթի, 24 մայիս 2021-ին, երեկոյեան ժամը 6:30-ին

Աղօթքի շաբթուան բացում, նախագահութեամբ` Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆի

եւ մասնակցութեամբ` թեմիս քահանայից դասուն:

– Երեքշաբթի, 25 մայիս 2021-ին, երեկոյեան ժամը 6:30-ին

Խորհրդածութեան նիւթ` «Յարատեւ աղօթքը սնունդ հոգիին»

Խորհրդածութիւնը կը ներկայացնէ`

ԱՐԺ. ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍ Ա. ՔՀՆՅ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

– Չորեքշաբթի, 26 մայիս 2021-ին, երեկոյեան ժամը 6:30-ին

Խորհրդածութեան նիւթ` «Քրիստոնեայ հաւատացեալը»

Խորհրդածութիւնը կը ներկայացնէ`

ԱՐԺ. ՏԷՐ ՇՆՈՐՀՔ ՔՀՆՅ. ՏԷՐ ԱՐԹԻՆԵԱՆ

– Հինգշաբթի, 27 մայիս 2021-ին, երեկոյեան ժամը 6:30-ին

Խորհրդածութեան նիւթ` «Սրբոց բարեխօսութիւնը»

Խորհրդածութիւնը կը ներկայացնէ`

ԱՐԺ. ՏԷՐ ՍԱՄՈՒԷԼ ՔՀՆՅ. ԱՃԷՄԵԱՆ

– Ուրբաթ, 28 մայիս 2021-ին, երեկոյեան ժամը 6:30-ին

Խորհրդածութեան նիւթ` «Հռիփսիմեանց կոյսերու ճանապարհով»

Խորհրդածութիւնը կը ներկայացնէ` ԱՐԺ. ՏԷՐ ՅԱԿՈԲ ՔՀՆՅ. ՊԶՏԻԿԵԱՆ

– Երկուշաբթի, 31 մայիս 2021-ին, երեկոյեան ժամը 6:30-ին

ՍՈՒՐԲ եւ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ, ՋՐՕՐՀՆԷՔ ԵՒ ԽՈՒՆԿԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ

Նախագահութեամբ` Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆի

եւ մասնակցութեամբ` թեմիս քահանայից դասուն

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը` մասնակից դառնալու հոգեպարար արարողութեանց:

ԾԱՆՕԹ.- Կը խնդրուի ըլլալ զգուշ եւ յարգել առողջապահական բոլոր պայմանները:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

ԾԱԽՈՒ ՄԹԵՐԱՆՈՑ

(ԹԱՓՈՒՅՈՎ)

Նահըր Մոթի ծովեզերեայ շրջանին մէջ, 800 քառ. մեթր տարածութիւն: Դիմել` հեռ. 03-779068:

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Հաստատութիւն մը կարիք ունի վարպետ կաղապարագործներու (թորնոճի): Դիմել` հեռ. 03-244967:

REQUIRED

Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.

Send CV to

[email protected]

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Ցոլակ Թիւթէլեանի մահուան քառասունքին առիթով,

Տէր եւ տիկին Վահան եւ Միրնա Պզտիկեան (Միացեալ Նահանգներ) 500.000 լ. ո.`

ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան