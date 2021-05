Յայտարարութիւններ ( 10 Մայիս 2021)

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Տիկին Սիլվա Քեպապճեան եւ զաւակը` Արթիւր, տէր եւ տիկին Հրաչեայ եւ Անի Աղաճանեաններ շնորհակալութիւն կը յայտնեն Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանին, Արցախի Հանրապետութեան նախկին նախագահ Բակօ Սահակեանին, Արցախի արտաքին գործոց նախարար Դաւիթ Բաբայեանին, Արցախի նախագահի յատուկ յանձնարարականներով դեսպան Մասիս Մայիլեանին, Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեանին, ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեանին, ՀՅԴ Գերագոյն մարմինին, ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունիին, երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարարի պաշտօնակատար Վարդինէ Օհանեանին, Հայաստանի սփիւռքի նախկին նախարար Հրանուշ Յակոբեանին, Հայաստանի, Լիբանանի եւ Միացեալ Նահանգներու մէջ Արցախի Հանրապետութեան ներկայացուցչութիւններուն, Լիբանանի մէջ Հայաստանի դեսպանատան, Լիբանանի մէջ Արցախի Հանրապետութեան ներկայացուցչութեան, «Ազդակ» օրաթերթին, «Վանայ ձայն»-ին, Հայ սեւ գօտիներու միութեան մեծ ընտանիքին, «Ազատ օր» օրաթերթին, «Զարթօնք» օրաթերթին, ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային յանձնաժողովին, ԳՈՀԱՐ համոյթի տնօրէնութեան, «Արցախ ռութց ինվեսթմընթ»` ԱՌԻ ընկերութեան եւ բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, ծաղկեպսակով, նուիրատուութեամբ, հեռաձայնով, ե-նամակով կամ այլապէս մասնակից եղան իրենց ամուսնոյն եւ հօր` ՄԱՍԹԸՐ ԿԱՐՕ ՔԵՊԱՊՃԵԱՆԻ մահուան սուգին:

—————————————

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Տիկին Սալբի Գէորգեան եւ զաւակը` Քրիստափոր, Գէորգեան, Սաղըրեան եւ Քիթապճեան ընտանիքներ շնորհակալութիւն կը յայտնեն Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերշ. Տէր Շահէ արք. Փանոսեանին, Հոգշ. Տէր Անանիա ծ.վրդ. Գուճանեանին, ՀՅԴ «Շուշի» կոմիտէին, ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան եւ բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, ծաղկեպսակով, նուիրատուութեամբ, հեռաձայնով, ե-նամակով, դիմատետրով կամ այլապէս մասնակից եղան իրենց ամուսնոյն, հօր եւ հարազատին` ԿՐԵԿՈՒԱՐ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ մահուան սուգին:

—————————————

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Տիկին Հուրի Թագւորեան եւ դուստրը Կալի, տիկին Սեդա Թագւորեան եւ ընտանիք շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, ծաղկեպսակով, նուիրատուութեամբ, հեռաձայնով, ե-նամակով, դիմատետրով կամ այլապէս մասնակից եղան իրենց ամուսնոյն, հօր, զաւկին եւ հարազատին` ԱՐՄԷՆ ԹԱԳՒՈՐԵԱՆԻ մահուան սուգին:

—————————————

ԱՄՈՒՍՆԱՑԵԱԼՔ

Գրիգոր Պասմաճեան

Ընդ

Սինթիա Սայեղ

Շաբաթ, 8 մայիս 2021, Պէյրութ

—————————————

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

ԳՈՐԾԻ ԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆ

Հայաստանի մէջ փլասթիքի գործատեղի մը կարիքը ունի պաշտօնեաներու եւ յատկապէս «Էնժեքսիոն եւ CNC» մեքենաներու վրայ աշխատող վարպետներու:

Հետաքրքրուողները կրնան դիմել հեռաձայնելով

+374 98207876 եւ whatsapp` +374 93537876 թիւերուն (պրն. Արշակին)

կամ e-mail: [email protected]

—————————————

REQUIRED

Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.

Send CV to

[email protected]

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Հաստատութիւն մը կարիք ունի վարպետ կաղապարագործներու (թորնոճի): Դիմել` հեռ. 03-244967:

—————————————

Կ՛­ՈՒ­ԶՈՒ­Ի

Հաս­տա­տու­թիւն մը կա­րի­քը ու­նի վար­պետ եւ փոր­ձա­ռու ոս­կե­րի­չի, ադա­ման­դաշ­ա­րի եւ փայ­լեց­նո­ղի մը, նա­եւ հաշ­ու­ա­պա­հի կամ օգ­նա­կան հաշ­ու­ա­պա­հի մը: Դի­մել` հե­ռա­ձայ­նե­լով 01-266514 կամ 03-207772 թիւ­ե­րուն:

—————————————

ԾԱԽՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ

Պուրճ Համուտ, «Հարպոյեան» շէնքեր, Պլոք Ա., 2-րդ յարկ, 165 քառ. մեթր, կիսակահաւորուած:

Դիմել` հեռ. 76-155078: