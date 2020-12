Յայտարարութիւններ (22 Դեկտեմբեր 2020)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Պերճ եւ Կասիա Մահսէրէճեան

Օրդ. Կարին Մահսէրէճեան

Տիար Թոնի Ղանիմէ

Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Պերճուհի Մահսէրէճեան

Տէր եւ տիկին Հրաչ եւ Միրէյ Մահսէրէճեան եւ զաւակը` Ճեք

Տիար Վաչէ Մահսէրէճեան

Տէր եւ տիկին Ռոլանս եւ Արմինէ Մահսէրէճեան եւ զաւակները` Մայքըլ եւ Սթելլա

Տէր եւ տիկին Արամ եւ Սիւզի Պոսնոյեան եւ զաւակները` Գայեան եւ Քրիստ (Լիբանան)

Տէր եւ տիկին Զօրիկ եւ Քարլա Պոսնոյեան եւ զաւակը` Արամ (Լիբանան)

Տէր եւ տիկին Ստեփան եւ Թամար Տէր Պետրոսեան (Լիբանան)

Տէր եւ տիկին Գէորգ եւ Ալիք Մելքոնեան եւ զաւակը` Լալիկ (Լիբանան)

Տէր եւ տիկին Զաւէն եւ Դուին Տէր Պետրոսեան եւ զաւակները` Ստեփան, Վայք եւ Կարնի (Լիբանան)

Օրդ. Շաղիկ Տէր Պետրոսեան եւ նշանածը` Թորոս Մենտիլեան (Լիբանան)

Տէր եւ տիկին Արա եւ Անի Ղանիմէ եւ զաւակները (Քաթար)

Տիար Աբօ Կարապետեան

Մահսէրէճեան եւ Պոսնոյեան ընտանիքներ

Տէր Պետրոսեան եւ Ղանիմէ ընտանիքներ

Պանտաք եւ Պուֆարհատ ընտանիքներ

Իսթանպուլի եւ Նալպանտեան ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց սիրեցեալ դստեր, քրոջ, նշանածին, թոռան եւ հարազատին`

ՍԱՆԱՆ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆԻ

(Ծնեալ` 15 Ապրիլ 1992-ին, Կլենտէյլ, Քալիֆորնիա)

մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 15 դեկտեմբեր 2020-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի հինգշաբթի, 24 դեկտեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 12:30-ին, Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, 500 S. Central Ave., ապա թաղումը` ժամը 1:30-ին, գերեզմանատան մէջ:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

ԾԱՆՕԹ.- Փոխան ծաղկեպսակի` նուիրատուութինները կը խնդրուի կատարել Ռոզ եւ Ալեքս Փիլիպոս Ազգային վարժարանի «Սանան Մահսէրէճեան» կրթական հիմնադրամին (1615 N. Alexandria Ave., Los Angeles, CA 90027) https://www.pilibos.org/in_loving_memory

կամ Children’s Hospital-ի (CHLA) Sanan Mehserdjian Cancer Research Fund-ին (4650 Sunset Blvd. #29, Los Angeles, CA 90027. ATTN: Cydne West: In lieu of flowers for Sanan Mehserdjian- http://connect.chla.org/site/TR/DIY/DIY_Fundraising?px=1263117&pg=personal&fr_id=1090)

—————————————

ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏՕՆԸ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Աւանդութեան համաձայն, Անթիլիասի մայրավանքին մէջ հանդիսաւորապէս պիտի նշուի Սուրբ Ստեփանոս նախավկայ սարկաւագին տօնը:

Հանդիսապետութեամբ`

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍին

Կիրակի, 27 դեկտեմբեր 2020-ի, Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ Ս. եւ անմահ պատարագ պիտի մատուցէ եւ քարոզէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ

Պատարագի աւարտին, դպրեվանքի սարկաւագները գեղարուեստական յայտագիր պիտի ներկայացնեն վեհարանի դահլիճին մէջ, ապա վեհափառ հայրապետը իր հայրապետական պատգամը ուղղէ:

Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակները` աղօթակից դառնալու դպրեվանքի սարկաւագաց դասուն:

Կը յանձնարարենք յարգել «Քորոնա» ժահրէն ապահով մնալու նախապայմանները (քթակապ գործածել եւ հեռաւորութիւն պահել): Ս. պատարագին կրնաք հետեւիլ կաթողիկոսարանի «Սիլիսիա Թի. Վի.»-ի առցանց հարթակէն:

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ