Քեմպրիճի Ճաճ պիզնեսի դպրոցի (Judge Business School) շրջանաւարտ դոկտոր Արմէն Փափազեանի նոր գիրքը կ՛ուրուագծէ ֆինանսական ձեւաւորման նոր շրջանակ, որ կը խթանէ կայունութիւնը ֆինանսական աշխարհի հիմնասիւներուն մէջ:

Փալկրէյվ Մաքմիլանի կողմէ հրատարակուած է «Դրամի տիեզերական արժէքը. վերաիմաստաւորելով ֆինանսները վտանգէն եւ ժամանակէն անդին» («The Space Value of Money: Rethinking Finance Beyond Risk and Time») վերնագիրով գիրքը, որ արդէն հասանելի է հանրութեան:

Գիրքը կը քննարկէ եւ կ՛ուրուագծէ, թէ ինչպէ՛ս պէտք է փոխուին մեր ֆինանսական արժէքներու շրջանակը եւ հաւասարութիւնները` արտացոլացնելու համար մեր նոր առաջնահերթութիւնները, առաջարկելով կայունութեան նոր ֆինանսական թուաբանութիւն մը, որ կրնայ սատարել կեանքի բոլոր բնագաւառներուն (բնապահպանական, ընկերային, կառավարական):

Արմէն Փափազեան` ֆինանսական տնտեսագէտ եւ Space Value Foundation-ի եւ Value Xd վերլուծական հարթակի հիմնադիր, անցեալ տարի, Cambridge Judge կայքէջին վրայ հրապարակուած յօդուածով ներկայացուցած էր դրամի տիեզերական արժէքի հիմնական սկզբունքները:

6 կարեւոր կէտեր` «Դրամի տիեզերական արժէքը» գիրքէն.