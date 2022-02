ՄԱՀԱԶԴ

ՀՄԸՄ-ի Պէյրութի մասնաճիւղը կը գուժէ իր անդամին եւ նախկին տարազաւորին`

ՎԻԳԷՆ ԹՈՐԻԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 16 փետրուար 2022-ին, Քանատայի մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Հուրի Թորիկեան

Տէր եւ տիկին Հրայր եւ Նանոր Թորիկեան եւ դուստրը

Տիար Արամ Թորիկեան

Տիկին Տիգի Թորիկեան

Տէր եւ տիկին Գառնիկ եւ Ռիթա Թորիկեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Թորոս եւ Անի Պապիկեան եւ զաւակունք

Տիկին Շաղիկ Թորիկեան եւ դստերք

Տէր եւ տիկին Վահան եւ Նելլի Համամճեան եւ դուստրը

Օրիորդներ Տիրուկ եւ Արփի Չպուկճեան

Տէր եւ տիկին Ասատուր եւ Սիրան Աբրահամեան եւ զաւակը

Թորիկեան եւ Համամճեան ընտանիքներ

Պէօյիւքեան եւ Շուէյրի ընտանիքներ

Իտ ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, զաւկին, եղբօր եւ հարազատին`

ՎԻԳԷՆ ԹՈՐԻԿԵԱՆԻ

(Ծնեալ` Պէյրութ, 1960-ին)

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 16 փետրուար 2022-ին, Մոնրէալի մէջ, Քանատա:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ շաբաթ, 19 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:30-ին, Մոնրէալի Ս. Յակոբ մայր եկեղեցւոյ մէջ:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

ԾԱՆՕԹ.- Փոխան ծաղկեպսակի` նուիրատուութիւնները կատարել ՔԱՀԼ-ի Հայ ծերանոցին:

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ԱՆԱՀԻՏ ԹՈՐԻԿԵԱՆ-ԲՐԻՊԻԼՍՔԻ (մահացած` Ֆրանսա) մահուան առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 20 փետրուար 2022-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ԾԱՆՕԹ.- Հանգուցեալին պարագաները Թորիկեան եւ Գէորգեան ընտանիքներ ցաւակցութիւնները պիտի ընդունին յետ հոգեհանգստեան արարողութեան, եկեղեցւոյ «Կարպիս եւ Արեգ Նազարեան» սրահին մէջ:

ՄԱՏԼԵՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ-ՊԷՔԷՐԷՃԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 20 փետրուար 2022-ին, Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

CHAT & PLAY

Internet Service Provider

Special offer for New Subscribers

Pay 1 month, Get 2 months for free

also free cable installation

for more information please contact

71-354523, 01-247365

RECRUITING

We are recruiting new positions in secretary & customer care services. If interested kindly send your cv to: [email protected]