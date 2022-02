ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ԱՆԱՀԻՏ ԹՈՐԻԿԵԱՆ-ԲՐԻՊԻԼՍՔԻ (մահացած` Ֆրանսա) մահուան առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 20 փետրուար 2022-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ԾԱՆՕԹ.- Հանգուցեալին պարագաները Թորիկեան եւ Գէորգեան ընտանիքներ ցաւակցութիւնները պիտի ընդունին յետ հոգեհանգստեան արարողութեան, եկեղեցւոյ «Կարպիս եւ Արեգ Նազարեան» սրահին մէջ:

ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2022-ի համար նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը:

Հիմնադրամը կ՛ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր` դատակազմին կողմէ գնահատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար:

Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական եւ հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 30 յունիս 2022:

Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ):

Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՛արժանանան հրատարակութեան:

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի նախագահն է ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ: Դատակազմի անդամներն են` դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան (ատենապետ), դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ Պիլալեան, Յարութիւն Իսկահատեան, Յակոբ Լատոյեան եւ տիկին Իրմա Տէտէեան:

ԴԻՒԱՆ` Ռ. ԵՒ Թ. ԳԱՐՕԼԱՆ

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԴԱՏԱԿԱԶՄԻ

Դա­տա­կազ­մի հաս­ցէն.

Armenian Catholicosate of Cilicia

P.O. Box 70317

Antelias – Lebanon

E-mail: [email protected]

Խնդ­րանք.- Կը խնդ­րու­ի սփիւռ­քա­հայ թեր­թե­րէն ար­տատ­պել

