ՄԱՀԱԶԴ

Պագգալեան եւ Սաթամեան ընտանիքներ կը գուժեն իրենց մօր եւ մեծ մօր`

ԱԼԻՍ ՊԱԳԳԱԼԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 5 փետրուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ կիրակի, 6 փետրուար 2022-ին, Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատան մատրան մէջ:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

—————————————

ԳՈՐԾ ԿԸ ՓՆՏՌԷ

Տարեցներու եւ հիւանդներու հոգատարութիւն: Դիմել` հեռ. 76-695869:

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

AZAD Travel ճամբորդական հաստատութիւնը կարիքը ունի Ticketing & Reservation officer փորձառու պաշտօնեայի մը: Դիմել` հեռ. 71-166011, 01-242411 թիւերուն եւ «Սի. Վի.»-ն ղրկել [email protected]

Հասցէ` Պուրճ Համուտ, «Սանթըր BH 1920», Ա. յարկ:

—————————————

