ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Գէորգ եւ Արաքսի Տապաղեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Աւագ եւ Նորմա Տաքէսեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Անանիա եւ Սոնիա Քէսթէնեան եւ զաւակունք

Տիար Մանուկ Տաքէսեան եւ զաւակունք

Տիկին Վարդուհի Քէօշկերեան եւ զաւակունք

Տիկին Պերճուհի Դագէսեան եւ զաւակունք

Դագէսեան եւ Քէօշկերեան ընտանիքներ

Նախնիքեան եւ Տաքէսեան ընտանիքներ

Շաքլեան եւ Պիսալ ընտանիքներ

Թաւուքճեան եւ Ժամկոչեան ընտանիքներ

Պասմաճեան եւ Գահվէճեան ընտանիքներ

Կարապետ եւ Նեմշէհիրլեան ընտանիքներ

Սադամեան եւ Տէյիրմէնճեան ընտանիքներ

Գալայճի ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին`

ԱԶԱՏՈՒՀԻ ԴԱԳԷՍԵԱՆԻ

(Ծնեալ` 1931-ին)

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 3 փետրուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի կիրակի, 6 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Ճիւնիի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, եկեղեցւոյ սրահին մէջ, մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00:

ԾԱՆՕԹ.- Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել Ճիւնիի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Մկրտիչ Չաթալեան

Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ տոքթ. Ալին Պաղտասարեան – Չաթալեան եւ զաւակունք

Տիկին Մատլեն Աճէմեան եւ զաւակունք

Հանգուցեալ Ճորճ Աճէմեանի ընտանիքը

Հանգուցեալ Պօղոս Չաթալեանի ընտանիքը

Հանգուցեալ Մաքրուհի Պոյաճեանի ընտանիքը

Աճէմեան եւ Չաթալեան ընտանիքներ

Պաղտասարեան եւ Տէր Գրիգորեան ընտանիքներ

Կէօքճեան եւ Միսիրլեան ընտանիքներ

Ճապըքճի եւ Պոյաճեան ընտանիքներ

Հալաճեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին`

ԱՐՓԻՆԷ ՉԱԹԱԼԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ԱՃԷՄԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 2 փետրուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ շաբաթ, 5 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման արարողութիւնը, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, կամ հեռաձայնելով հետեւեալ թիւերուն. Միկօ` 03-592533, Յակոբ` 03-952664:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Ազնիւ Տէմիրճեան եւ զաւակունք

Արժ. Տ. Արտակ քհնյ. եւ երէցկին Սօսի Տէմիրճեան եւ ընտանիք

Տէր եւ տիկին Նազօ եւ Թագուհի Տէմիրճեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Յարութ եւ Ռիթա Առաքելեան եւ զաւակունք

Հանգուցեալ Յակոբ Մահսէրէճեանի ընտանիքը

Տիկին Մարի Սարգիսեան եւ զաւակները

Տէմիրճեան եւ Մահսէրէճեան ընտանիքներ

Թաշճեան եւ Մարտիրոսեան ընտանիքներ

Առաքելեան եւ Սարգիսեան ընտանիքներ

Ապաճեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին`

ԷՕԺԵՆԻ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 3 փետրուար 2022-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ շաբաթ, 5 փետրուար 2022-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, ինչպէս նաեւ կիրակի,6 փետրուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, նոյն վայրին մէջ:

—————————————

Ս. ՍԱՐԳԻՍ ԵԿԵՂԵՑԻ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Մեր հաւատացեալ ժողովուրդին կ՛ուզենք տեղեկացնել, թէ Ս. Սարգիսի ծոմապահութիւնը կը սկսի երկուշաբթի, 7 փետրուար 2022-էն մինչեւ չորեքշաբթի, 9 փետրուար 2022:

Ծոմ պահող բոլոր հաւատացեալներուն ուշադրութեան կը յանձնենք, թէ չորեքշաբթի, 9 փետրուար 2022-ի առաւօտեան ժամը 5:30-ին տեղի պիտի ունենայ խոստովանանքի կարգ, որմէ ետք պիտի կատարուի Ջրօրհնէքի արարողութիւն եւ պիտի տրուի Ս. հաղորդութիւն:

ԾԱՆՕԹ.- Այն հաւատացեալները, որոնք կը փափաքին մատաղցու ոչխար նուիրել կամ նիւթական նուիրատուութիւն կատարել, թող բարեհաճին դիմել Թաղական խորհուրդի գրասենեակ, մինչեւ շաբաթ, 12 փետրուար 2022, առաւօտեան ժամը 9:00-էն սկսեալ, հեռաձայնելով 01/259861 թիւին:

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ (ՆՈՐ ՍԻՍ)

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՍԱՐԳԻՍ ԳՐԻԳՈՐ ՍԻՐԱՆՈՍԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 6 փետրուար 2022-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

AZAD Travel ճամբորդական հաստատութիւնը կարիքը ունի Ticketing & Reservation officer փորձառու պաշտօնեայի մը: Դիմել` հեռ. 71-166011, 01-242411 թիւերուն եւ «Սի. Վի.»-ն ղրկել [email protected]

Հասցէ` Պուրճ Համուտ, «Սանթըր BH 1920», Ա. յարկ:

—————————————

CHAT & PLAY

Internet Service Provider

Special offer for New Subscribers

Pay 1 month, Get 2 months for free

also free cable installation

for more information please contact

71-354523, 01-247365

RECRUITING

We are recruiting new positions in secretary & customer care services. If interested kindly send your cv to: [email protected]