ՆԱՐԵԿ ԱՐՔ. ԱԼԵԷՄԷԶԵԱՆ

«Իմ ուրախութիւնս ձեր մէջ ըլլայ»

(Յիսուս)

Մարդը`

կեանքին ծայրը հասած,

չորցած պարտէզին մէջ,

ամառուան հեղձուցիչ շոգին,

թռչուններու դայլայլին տակ,

շլմորուն, մեկուսի կը մտորէ…

Անցա՞նք քորոնայի – կ՛ըսեն/կ՛ըսես – այս համաշխարհայնացած

հանգրուանը:

Քաոս:

Պատուաստ:

«Բնականոն» կեանքի վեր-ա-դարձ:

Վազք: Հեւք:

Նախաքորոնա: Յետքորոնա: (ՆՔ – ՅՔ)

Ի՞նչ մնաց նախա-էն յետ-ին:

Սէր` կոտորակուած սիրտերու մէջէն հոսող … անսպառ սէր

Հեռու, հեռացած, օր մը դարձեալ միանալու խոստումով

կապուած սիրտերու սէր` ուրախութեամբ վերա-միանալու,

եթէ մահը աւելի կանուխ չհասնի սիրոյ պատրոյգը փչելու…

Սորվեցանք դասը մահուան կամ կեանքին պատկանելու,

յաղթահարելու ոչնչանալու սարսափը կամ տօնելու

կեանքի խնճոյքը առ յաւէտ

Սրբութեան հայելիին կը նայի: Ի՜նչ երկնաբերձ խորհուրդ է սա:

Թռչունները կը լռեն:

Ստեղծագործութեան եօթներորդ օրն է:

Ամեն ինչ կ՛աւարտի:

And It Was Good, And It Was God.

Յիսուս պարտէզ կը մտնէ:

Կեանքը կը վերա-ծաղկի:

Ուրախ Աստուած

մարդոց սիրտերուն մէջ կը թագաւորէ:

Մարդոց վերա-ուրախութիւնը կատարեալ կ՛ըլլայ:

16 յունուար 2022

Անթիլիաս – Լիբանան