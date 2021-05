Յայտարարութիւններ ( 17 Մայիս 2021)

ԱՄՈՒՍՆԱՑԵԱԼՔ

ՀՐԱՅՐ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

ընդ

ՍԱՊԻՆ ԱՃԷՄԵԱՆ

15 մայիս 2021

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ

—————————————

REQUIRED

Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.

Send CV to

[email protected]

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Հաստատութիւն մը կարիք ունի վարպետ կաղապարագործներու (թորնոճի): Դիմել` հեռ. 03-244967: