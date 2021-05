Յայտարարութիւններ ( 13 Մայիս 2021)

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Տիկին Սիլվա Քեպապճեան եւ զաւակը` Արթիւր, տէր եւ տիկին Հրաչեայ եւ Անի Աղաճանեաններ շնորհակալութիւն կը յայտնեն Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանին, Արցախի Հանրապետութեան նախկին նախագահ Բակօ Սահակեանին, Արցախի արտաքին գործոց նախարար Դաւիթ Բաբայեանին, Արցախի նախագահի յատուկ յանձնարարութիւններով դեսպան Մասիս Մայիլեանին, Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեանին, ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեանին, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինին, ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունիին, երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարարի պաշտօնակատար Վարդինէ Օհանեանին, Հայաստանի սփիւռքի նախկին նախարար Հրանուշ Յակոբեանին, Հայաստանի, Լիբանանի եւ Միացեալ Նահանգներու մէջ Արցախի Հանրապետութեան ներկայացուցչութիւններուն, Լիբանանի մէջ Հայաստանի դեսպանատան, Հայաստանի մէջ Լեռնային Ղարաբաղի մնայուն ներկայացուցչութեան, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան, «Ազդակ» օրաթերթին, «Վանայ ձայն»-ին, Հայ սեւ գօտիներու միութեան մեծ ընտանիքին, «Ազատ օր» օրաթերթին, «Զարթօնք» օրաթերթին, ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային յանձնաժողովին, ԳՈՀԱՐ համոյթի տնօրէնութիւն, «Արցախ ռութց ինվեսթմընթ»` ԱՌԻ ընկերութեան եւ բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, ծաղկեպսակով, նուիրատուութեամբ, հեռաձայնով, ե-նամակով կամ այլապէս մասնակից եղան իրենց ամուսնոյն եւ հօր` ՄԱՍԹԸՐ ԿԱՐՕ ՔԵՊԱՊՃԵԱՆի մահուան սուգին:

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ԳԱՍՊԱՐ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 16 մայիս 2021-ին, Զալքայի Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, առաւօտեան ժամը 10:00-ին:

ԱՐՄԷՆ-ԳԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆի մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 16 մայիս 2021-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի

—————————————

ՍՏԱՑԱՆՔ

«ԻՐԱՔԻ ՀԱՅԵՐԸ»

Գիտաժողովի նիւթեր (29-31 մայիս 2017)

Խմբագրեց` ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն

Տպագրութիւն` Rouhana Chemaly, Dorou s.a.l.

Haigazian University Press

Պէյրութ, 2021

—————————————

REQUIRED

Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.

Send CV to

[email protected]

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Հաստատութիւն մը կարիք ունի վարպետ կաղապարագործներու (թորնոճի): Դիմել` հեռ. 03-244967: