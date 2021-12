Յայտարարութիւններ (22 Դեկտեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէն կը գուժէ իր վաստակաշատ ընկերուհիներէն

ՔՆԱՐ Փ. ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 19 դեկտեմբեր 2021-ին:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Օրդ. Սոնա Փ. Աբրահամեան

Տէր եւ տիկին Յովհաննէս եւ Յասմիկ Աբրահամեան (Միացեալ Նահանգներ)

Տէր եւ տիկին զօրավար Նարեկ եւ Այտա Աբրահամեան եւ զաւակը

Տէր եւ տիկին Սեպուհ եւ Անժելա Աբրահամեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Մովսէս եւ Անահիտ Քիւսպէկեան եւ զաւակունք

Տիկին Գոհար Պ. Շէմմէսեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Կարպիս եւ Ազատ Գալայճեան (Միացեալ Նահանգներ)

Աբրահամեան եւ Գույումճեան ընտանիքներ

Տումանեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին`

ՔՆԱՐ Փ. ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 19 դեկտեմբեր 2021-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի չորեքշաբթի, 22 դեկտեմբերին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-ին, Այնճարի Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Այնճարի գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ

Նկատի ունենալով «Քորոնա» ժահրի համավարակին պատճառած դժուարութիւնները` ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին հետեւեալ հեռաձայնի թիւերով`

– Զօրավար Նարեկ Աբրահամեան 03-361290

– Սեպուհ Աբրահամեան 71-391436

– Բնակարան 04-419553

—————————————

ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏՕՆԸ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Քրիստոնէական եկեղեցւոյ առաջին սարկաւագին եւ նախավկային` Ս. Ստեփանոսի տօնին առիթով, կիրակի, 26 դեկտեմբեր 2021-ին, Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ պիտի մատուցուի հանդիսաւոր սուրբ եւ անմահ պատարագ:

Հանդիսապետութեամբ`

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

Պիտի պատարագէ եւ յաւուր պատշաճի քարոզէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՐՔ. ՕՀԱՆԵԱՆ

Ս. պատարագի աւարտին, սարկաւագաց տօնին առիթով, դպրեվանքի սարկաւագները գեղարուեստական յայտագիր մը պիտի ներկայացնեն վեհարանի դահլիճին մէջ, ապա վեհափառ հայրապետը իր հայրապետական պատգամը պիտի ուղղէ:

Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակները աղօթակից դառնալու դպրեվանքի սարկաւագաց դասուն:

Նշենք, որ Ս. պատարագը ուղիղ պիտի սփռուի կաթողիկոսարանի Cilicia-TV-ի Դիմատետրի եւ «Եութիուպ»-ի էջերէն:

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Ծախու յարկաբաժին, Պուրճ Համուտի կամ Ամանոսի շրջանին մէջ:

Դիմել` հեռ. 76-775028:

—————————————

