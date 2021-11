Յայտարարութիւններ ( 6 Նոյեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սամարիա Մուրատեան

Տէր եւ տիկին Ալեքսան եւ Դալար Մուրատեան եւ զաւակունք

Օրդ. Իրմա Մուրատեան

Հանգուցեալ Վարդգէս Մուրատեանի ընտանիք (Անգլիա)

Տէր եւ տիկին Պօղոս եւ Շուշանիկ Օֆալազեան եւ ընտանիք (Միացեալ Նահանգներ)

Մուրատեան եւ Սիմիոնիտես ընտանիքներ

Օֆալազեան եւ Աբրահամեան ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, հօրեղբօր եւ հարազատին`

ԻՇԽԱՆ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 4 նոյեմբեր 2021-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ ուրբաթ, 5 նոյեմբեր 2021-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Նկատի ունենալով առողջապահական ներկայ պայմաններուն դժուարութիւնները, ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին հեռաձայնային նամակագրութեամբ, 03-773774 թիւին միջոցով:

ԾԱՆՕԹ.- Փոխան ծաղկեպսակի` նուիրատուութիւնները կատարել Ազգային առաջնորդարանի «Հայ աշակերտ հովանաւորելու» ծրագիրին:

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՏՈՔԹ. ՎԱԶԳԷՆ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆի մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 7 նոյեմբեր 2021-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ԱՐԱ ԳՈՉԻԿԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 7 նոյեմբեր 2021-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

CHAT & PLAY

Internet Service Provider

Special offer for New Subscribers

Pay 1 month, Get 2 months for free

also free cable installation

for more information please contact

71-354523, 01-247365

RECRUITING

We are recruiting new positions in secretary & customer care services. If interested kindly send your cv to: [email protected]

—————————————

365 ՕՐԵՐԷՆ ՕՐ ՄԸ` ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ

Տոքթ. Վազգէն Ժամկոչեանի ընտանեկան պարագաները անոր մահուան Ա. տարելիցին առիթով կը ստանձնեն օրուան մը ճաշի ծախսը` 2.000.000 լիբ. ոսկիով: