Հաղորդագրութիւն. «Մինաս Եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակ 2021

Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան Շրջանային վարչութիւնը կը յայտարարէ «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» ժամանակակից գրականութեան 2021 տարեշրջանի մրցոյթի արդիւնքը:

«Թէօլէօլեան» մրցանակի մասնակից բազմազան գրութիւններու ընդմէջէն անդամներու մեծամասնութեան ձայնով դատական կազմը, երկար խորհդակցութիւններէ ետք` մեծ դժուարութեամբ յանգած է հետեւեալ որոշումին. հայերէնի մրցանակը կը յատկացուի

Քարեն Չթճեան- Պրեստի` «Աստղիկը կ՛ուզէ արագ մեծնալ» մանուկներու համար պատրաստուած գեղանկարազարդ գիրքին, իսկ անգլերէն մրցանակը կը յատկացուի Լոլա Գունտաքճեանի երկլեզու բանաստեղծական հատորին, Lola Koundakjian, in English & Spanish – poems – The moon in the cusp of my hand:

Դատական կազմը «Աստղիկը կ՛ուզէ մեծնալ» մանկապատանեկան գործը նկատեց այժմէական, սրամիտ եւ մեծապէս քաջալերելի` նկատի ունենալով կարիքը նման գրականութեան: Իսկ Լոլա Գունտաքճեանի երկլեզու երկը դատական կազմը գնահատեց իր իւրայատկութեամբ բանաստեղծի ներաշխարհի պատկերաւոր արտայայտման ձեւի հարազատութեան համար:

Այս մրցանակը կը կրէ հայ գրականութեան երախտաւոր, գրաքննադատ եւ «Հայրենիք» օրաթերթի երկարամեայ խմբագիր, գրականագէտ Մինաս Թէօլէօլեանի ու իր կողակիցին` հայոց լեզուի և գրականութեան վաստակաշատ ուսուցչուհի Գոհար Թէօլէօլեանի անունը:

Մրցանակը կը շնորհուի Հիւսիսային Ամերիկա բնակող շնորհալի հեղինակներու: Համազգայինի հիմնական նպատակն է այս մրցանակի միջոցով քաջալերել ու լայն հանրութեան հասցնել հայերէնով կամ հայկական նիւթերու մասին գրող հեղինակներուն:

Դոկտ. Քարին Չթճեան-Պրեստի բազմաթիւ մրցանակներ ստացած է: Ան երաժշտութեան դասախօս է UCLA-ի մէջ: Ան նաեւ մանկավարժ, յօրինող , մեկնաբան, կատարողական արուեստի մասնագէտ է, ունի բազմաթիւ հրատարակութիւններ, յօրինումներ: Իր դոկտորայի աւարտաճառը խորհրդային ժամանակաշրջանի ընկերային իրականութեան ազդեցութիւնը հայ երաժիշտներու յօրինումներու կամ ստեղծագործութիւններու մասին էր USC-էն:Իր կայքէջի հասցէն է Dr. Karenn Chutjian Presti (karennpresti.com)

Բանաստեղծ, արուեստագէտ, խմբագիր նիւեորքաբնակ Լոլա Գունտաքճեան հիմնադիրն է Հայ բանաստեղծութեան ցանցին: Ան ունի բազմաթիւ հրատարակութիւններ: Վկայուելէ ետք մագիստրոսի տիտղոսով Քոլոմպիա համալսարանէն, ան մասնակցած է բազմաթիւ համագումարներու, եւ իր գիտական ուսումնասիրութիւնները լոյս տեսած են համագումարներու զեկոյցներուն մէջ: Իր կայքէջերէն է` Lola Koundakjian

Դատական կազմի անդամներն են` դոկտ. Սիմա Աբրահամեան (Մոնրէալ), դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան (Նիւ Ճըրզի), Կարէն Ջալլաթեան (Քալիֆորնիա), Անուշ Ակներեան (Մոնրէալ) եւ դոկտ. Միրնա Տուզճեան (Քալիֆորնիա):