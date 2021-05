Յայտարարութիւններ ( 21 Մայիս 2021)

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՑՈԼԱԿ ԹԻՒԹԷԼԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 23 մայիս 2021-ին, Այնճարի Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

Յետ հոգեհանգստեան արարողութեան ցաւակցութիւններ կ՛ընդունուին Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

ՄԱՐԻ (ՄԱՏԼԵՆ) ՃՌՃԸՌԵԱՆի (ծնեալ` ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ) մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 23 մայիս 2021-ին, Ճիւնիի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Սոնա Հաւաթեանի մահուան առիթով փոխան ծաղկեպսակի ԼՕԽ-ի «Աղթամար» մասնաճիւղին կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.

Տէր եւ տիկին Յարութ եւ Ռիթա Լագիսեան 100.000 լ.ո.

Տէր եւ տիկին Զաքար եւ Քամիլա Քէշիշեան 100.000 լ.ո.

—————————————

ԾԱԽՈՒ ՄԹԵՐԱՆՈՑ

(ԹԱՓՈՒՅՈՎ)

Նահըր Մոթի ծովեզերեայ շրջանին մէջ, 800 քառ. մեթր տարածութիւն: Դիմել` հեռ. 03-779068:

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Հաստատութիւն մը կարիք ունի վարպետ կաղապարագործներու (թորնոճի): Դիմել` հեռ. 03-244967:

—————————————

REQUIRED

Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.

Send CV to

[email protected]