Յայտարարութիւններ ( 12 Մայիս 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Ֆիլիփ եւ Գոհար Եորք

Հոգտանեան եւ Հոկդանեան ընտանիքներ

Կարապետեան եւ Սինհա ընտանիքներ

Եղիայեան եւ Մինէլեան ընտանիքներ

Պոյաքճեանց ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, զոքանչին, մօրաքրոջ եւ հարազատին`

ԼՈՐԻՍ ՀՈԳՏԱՆԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 9 մայիս 2021-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` չորեքշաբթի, 12 մայիսին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, Զոքաք Պլաթ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Նկատի ունենալով «Քորոնա» ժահրի համաճարակին ստեղծած դժուարութիւնները` հանգուցեալին ընտանիքը ցաւակցութիւնները պիտի ընդունի հեռաձայնով:

Գոհար +961 3 407242, 44 7900914523

Հետեւիլ Թաղման արարողութեան ուղղակի սփռումին` Դիմատետրի Garo Funerals էջին վրայ:

—————————————

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Տիկին Լիզա Մանտալեան եւ զաւակունք, տէր եւ տիկին Ժաք Մանտալեան եւ ընտանիք շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, ծաղկեպսակով, նուիրատուութեամբ, հեռաձայնով, ե-նամակով, դիմատետրի միջոցով կամ այլապէս մասնակից եղան իրենց ամուսնոյն, հօր, զաւկին եւ հարազատին` ԴՐՕ ՄԱՆՏԱԼԵԱՆի մահուան սուգին:

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ԳԱՍՊԱՐ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 16 մայիս 2021-ին, Զալքայի Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, առաւօտեան ժամը 10:00-ին:

—————————————

REQUIRED

Well-established Dental Clinic in Beirut, looking to hire a female dental assistant with good organizational and communication skills (Arabic and English or French) to join our team. Experience in the field is required.

Send CV to

[email protected]

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Հաստատութիւն մը կարիք ունի վարպետ կաղապարագործներու (թորնոճի): Դիմել` հեռ. 03-244967:

—————————————

Կ՛­ՈՒ­ԶՈՒ­Ի

Հաս­տա­տու­թիւն մը կա­րի­քը ու­նի վար­պետ եւ փոր­ձա­ռու ոս­կե­րի­չի, ադա­ման­դաշ­ա­րի եւ փայ­լեց­նո­ղի մը, նա­եւ հաշ­ու­ա­պա­հի կամ օգ­նա­կան հաշ­ու­ա­պա­հի մը: Դի­մել` հե­ռա­ձայ­նե­լով 01-266514 կամ 03-207772 թիւ­ե­րուն: