Դոկտ․ Հեղնար Զէյթլեան Ուաթընփաու Դրամաշնորհ Կը Ստանայ Անիի Նուիրուած Իր Յաջորդ Հատորին Համար

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ․- Անցեալ շաբաթ, Միացեալ Նահանգներու Մարդասիրական հարցերու ազգային հիմնարկը 238 դրամաշնորներ տրամադրեց երկիրին տարածքին իրականացուելիք ծրագիրներու համար։

60,000 տոլարի դրամաշնորհ տրամադրելու որոշում տրուած է նաեւ միջնադարեան Հայաստանի մայրաքաղաք Անիի ուսումնասիրութեան նուիրուած հատորի մը, որուն հեղինակն է դոկտ. Հեղնար Զէյթլեան Ուաթընփաու։

«1001 Եկեղեցիներու Քաղաք» հատորէն առաջ, դոկտ. Զէյթլեան Ուաթընփաու հեղինակած էր «The Missing Pages. The Modern Life of a Medieval Manuscript from Genocide to Justice» («Պակսող Էջերը. Միջնադարեան Ձեռագիրի Մը Արդի Կեանքը՝ Ցեղասպանութենէն Մինչեւ Արդարութիւն») հատորը, որ վերջերս արժանացաւԱնկախ հրատարակիչներու Ոսկեայ մրցանակին, պատմութեան նուիրուած բաժանմունքին մէջ։

Զէյթունի Աւետարանի ոդիսականին նուիրուած այս հատորը անցեալ տարի նաեւ Հայագիտական ուսմանց ընկերակցութեան (SAS) «Տէր Մկրտիչեան» մրցանակին արժանացած էր։

Հեղնար Զէյթլեան-Ուաթընփաու փրոֆեսէօր է Քալիֆորնիոյ համալսարանի Տէյվիսի մասնաճիւղի արուեստի պատմութեան բաժանմունքին մէջ: Ան հեղինակն է նաեւ «The Image of an Ottoman City. Architecture in Aleppo» աշխատութեան եւ անոր յօդուածները լոյս տեսած են շարք մը թերթերու եւ կայքերու մէջ, ինչպէս՝ «Huffington Post» եւ «Los Angeles Times»: