Հաղորդագրութիւն

Չորեքշաբթի, 6 Մայիս 2020-ի առաւօտեան ժամը 11:00-էն մինչեւ կէսօրուան ժամը 13:00ը, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Շուէտի Դեսպան՝ Անտըրս Հակըլպէրկի, Կիպրոսի բոլոր կրօնապետներուն՝ Խրիսոսթոմոս Արք.ի, Մուֆթի՝ Թալիպ Աթալայի, Մարոնիթներու Արք. Եուսիֆ Սուէյֆի, Լատին եկեղեցւոյ պետ` Հայր Ճօրճ Գրայի, Տ. Փորֆիրիոս Եպիսկոպոսի, Իմամ Շաքիրի, Շուէտի դեսպանութեան խորհրդատուին եւ Religious Track–ի գրասենեակի անձնակազմին հետ, այս տարուան երկրորդ բարձրագոյն ժողովին մասնակցեցաւ (առաջին հանդիպումը 11 Փետրուար 2020-ին), սակայն այս անգամ ոչ միատեղ ներկայութեամբ, այլ հեռակայ՝ առցանց հանդիպում (Zoom)-ի միջոցաւ իւրաքանչիւրը իր նստավայրէն:

Բարի գալստեան ու բացման խօսքը կատարեց Դեսպանը: Ժողովը վարեցին, Religious Track–ի գրասենեակի կողմէ Տիկին Սալբի Էսքիճեանն ու Պրն. Փիթըր Ուիտէրուտը: Քննարկուեցան օրակարգի վրայ եղած բոլոր հարցերը օրինակ՝ արագ եւ հակիրճ կերպով «Նախորդ ժողովէն բխած հարցերու վերանայում», «Ս. Յարութեան» եւ «Րամատան»ի տօներուն առիթով շնորհաւորական խօսքերու փոխանակում, «Քորոնա» Ժահրի համաճարակի կացութեան պայմաններուն մէջ, Մամլոյ պաշտօնական հաղորդագրութեան մը քննարկում, պատրաստութիւն եւ որդեգրում», «Աղօթատեղերու, Եկեղեցիներու կամ սրբավայրերու մէջ պատարագներ եւ արարողութիւններ կատարուող զեկոյցներ» եւ այլ նիւթեր:

Ելոյթ ունեցան Կրօնապետները եւ իւրաքանչիւրը հերթաբար իր եկեղեցւոյ կամ համայնքին կողմէ տարուած աշխատանքներուն անդրադարձաւ, առնուած քայլերուն եւ օգնութիւններուն, ինչպէս նաեւ փոխանակեցին մտահոգութիւններ, դժուարութիւններ, յանձնառութիւններ, սպասումներ, տեսակէտներ, փոփոխութիւններ եւ առաջարկներ: Սրբազան Հայրը անկախ եկեղեցւոյ գործունէութենէն, մասնաւոր կերպով անդրադարձաւ Պետական Ներկայացուցչին եւ նաեւ ՀՕՄի Կիպրոսի «Սօսէ» մասնաճիւղի կողմէ մատուցուած մարդասիրական ծառայութեանց:

Ստորեւ նաեւ The Religious Track of the Cyprus Peace Process -ի պաշտօնական լուրն ու մամլոյ հաղորդագրութիւնը երեք լեզուներով:

On 6 May 2020, the Religious Leaders of the main faith communities of Cyprus, who form the Religious Track of the Cyprus Peace Process under the Auspices of the Embassy of Sweden came together for their first virtual High Level Meeting.

This was the first time in the history of the Religious Track that they were physically divided, due to restrictions put in place by state authorities in order to deal with the COVID 19 pandemic.

Following a two hour meeting, the religious leaders adopted the attached Joint Communique where they stressed the importance of physical distancing instead of social distancing, solidarity, unity, compassion and hope.

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

7 Մայիս 2020